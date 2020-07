Ocon pide la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1: "Quiero que sea mi compañero"

La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 sigue caldeando el ambiente de la parrilla más famosa del mundo. El regreso del asturiano sería un hecho que gustaría a todos o a casi todos, pero sobre todo sería un bombazo mediático incomparable a cualquier otro. El último en pedir el retorno de 'Magic' ha sido Esteban Ocon.

El piloto de Renault ha sido muy sincero y ha declarado su pasión incondicional por el asturiano. Le considera uno de los más grandes y por eso cree que daría un salto de calidad al equipo tras la marcha de Ricciardo a McLaren el año que viene. Ocon ha pedido abiertamente el fichaje de Fernando para la casa francesa.

Sin embargo, el piloto es consciente de que su opinión va a importar poco a la hora de cerrar el hueco en la escudería. No obstante, él da sus motivos por los cuales Alonso debería ser el elegido, ya que para él conducir junto a un doble campeón del mundo sería un sueño.

"¿Un campeón del mundo experimentado? ¿Un joven de la cantera francesa? A Fernando Alonso". Así de contundente se muestra el francés que, si por él fuera, iría él mismo a cerrar la contratación del corredor español. Ocon se declara un enamorado de su forma de conducción y considera que juntos harían un gran equipo.

Esteban Ocon y Fernando Alonso intercambian cascos Instagram (estebanocon)

"Me lo preguntan mucho y siempre respondo honestamente, aunque mi elección personal no tiene nada que ver con lo que suceda al final. Tengo una buena relación con Fernando, tengo su casco y de hecho es el único con el que he intercambiado un casco", apunta.

Ocon considera como mayor prueba del éxito de Fernando su lucha con Michael Schumacher: "Él es el que luchó contra Michael y dio mucho a este deporte. No sé si se va a unir a nosotros o no, pero definitivamente si pudiera venir de vuelta a Renault yo estaría muy feliz".

El piloto galo, que se quedó fuera de la parrilla en 2019, vuelve para hacer frente a los nuevos talentos que han surgido en los últimas temporadas. A sus 23 años, quiere pelear de tú a tú con los nuevos ídolos del automovilismo. Su guerra con corredores como Sainz, Leclerc o Verstappen promete ser preciosa en los próximos años.

Fernando Alonso, Carlos Sainz y Ocon en un acto Instagram (estebanocon)

Ricciardo también apuesta por Fernando

El movimiento de Alonso a la escudería francesa llegaría precedido de la salida de Daniel Ricciardo a McLaren. El piloto australiano, que sustituirá a Carlos tras su fichaje por Ferrari, también habló sobre la vuelta de Alonso: "Diría que Alonso porque es algo que querría experimentar.Te mides frente a los compañeros, ningún piloto es perfecto y siempre puedes mejorar. Ya estuve 12 meses con Seb que pasaron muy rápido".

Sin duda, la vuelta de Alonso es un clamor dentro del paddock. El piloto asturiano es muy querido por gran parte de la parrilla por su carisma y por su habilidad como conductor que ha inspirado a muchos de los jóvenes que hoy forman la Fórmula 1.

