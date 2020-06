Andreas Seidl: "Carlos Sainz tiene todo lo que se necesita para ser competitivo en Ferrari"

Carlos Sainz sigue recibiendo elogios tras su fichaje por Ferrari. Esta vez ha sido un hombre que le conoce bastante bien, Andreas Seidl, director de la escudería McLaren con la que este fin de semana volverá a correr tras el parón provocado por la crisis sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus.

Seidl se deshizo en elogios hacia su pupilo, asegurando que Carlos es un crack que ha aprendido muchísimo y que cuenta con la experiencia suficiente como para destacar en Ferrari. El que todavía es su jefe, afirma que el interés de otros equipos en su piloto es lógico teniendo en cuenta la competitivo que es.

"Siempre hemos tenido una comunicación abierta y transparente con Carlos. Después de 2019, la gran temporada que tuvo Carlos, no fue una sorpresa para nosotros que otros equipos estuvieran interesados en él", afirma Seidl. Sainz impulsó la temporada pasada a McLaren hasta el tercer puesto del Mundial de constructores con sus 96 puntos.

Noemi de Miguel acompaña a Carlos Sainz tras conseguir el podio en el GP de Brasil 2019 EFE

"Desde el principio, sabíamos por Carlos que quería explorar otras oportunidades y, por lo tanto, también le permitimos explorar esa oportunidad y tener claridad de nuestro lado mientras trabajaba en nuestro propio futuro", afirmaba con rotundidad y comprensión.

Además, Seidl considera que Carlos lo tiene todo para triunfar en Ferrari: "Con todo lo que Carlos ha demostrado el año pasado, más la experiencia que tiene de otros equipos antes, creo que tiene todo para convertirse en un muy buen piloto. Tiene todo lo que se necesita para ser competitivo en Ferrari".

La relación entre el equipo y Carlos es tan buena que Andreas confirmó lo dicho por Zack Brown y no habrá ningún tipo de secretismo con él: "En términos de cómo trabajamos juntos con él, para ser honesto, no veo muchos cambios para esta temporada. Al final, la mejor manera, para lograr resultados, es tener una relación de trabajo abierta y transparente. Se sabe que Carlos es un muy buen piloto también en términos de dar su opinión para el desarrollo del coche, por lo que no planeamos cambiar nada al respecto".

La continuidad de McLaren

McLaren ha recibido una fuerte inyección económica a raíz de la crisis del coronavirus por parte del Banco Nacional de Bahrein, por lo que tanto Seidl como Brown aseguran que la escudería está en una situación firme: "Zak y yo sabíamos lo mismo sobre lo que estaba pasando y no había riesgo de no poder continuar, así que nunca se dudó que McLaren estuviera en la parrilla el próximo año".

Andreas Seidl, nuevo jefe de McLaren-Renault. Foto: mclaren.com

"Se trataba de encontrar la mejor opción de financiación para superar esta crisis y de asegurarnos que estamos en la mejor posición tras esta crisis. Era sólo cuestión de tiempo", afirmaba un convencido Andreas Seidl.

Por último matizaba que cuando estalló la crisis tuvieron que detener los proyectos que estaban en marcha, y ahora solo tienen que esperar para retomarlos: "Al principio de la crisis simplemente tuvimos que detener todos los proyectos en los que trabajábamos. Incluso ahora no sabemos nada concreto sobre los ingresos de este año. Todavía tenemos que actuar con cautela en ese sentido y simplemente esperar hasta que tengamos luz verde para retomar nuestros proyectos".

[Más información: Una llamada de Hamilton provocó un cambio histórico en Mercedes: el porqué de las balas negras]