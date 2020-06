"¿Va a dar Ferrari un coche ganador a Hamilton o acabará frustrado como Fernando Alonso?"

Ferrari es la escudería de la Fórmula 1 con más historia, en la que todos los niños que sueñan con ser pilotos quieren estar algún día. Desde hace tiempo se especula con la opción de que Lewis Hamilton acabe vistiendo el mono rojo y en Inglaterra han regresado los rumores sobre este movimiento pese al fichaje de Carlos Sainz Jr. por el equipo italiano.

El Cavallino Rampante cuenta con dos jóvenes pilotos para el presente y el futuro. Una vez Sebastian Vettel abandone la escudería al acabar la presente temporada, en 2021 llegará Carlos Sainz para formar equipo con Charles Leclerc, quien tiene contrato hasta 2024 con Ferrari.

Pese a ello, Martin Brundle ha hablado de la opción de ver a Lewis Hamilton en la escudería italiana en declaraciones que recoge Daily Mail. El expiloto de Fórmula 1 y ahora comentarista de televisión ha señalado que no descarta que acabe fichando por Ferrari, aunque le lanza una advertencia al respecto.

Vettel y Hamilton

"Sería algo bonito de ver (Hamilton en Ferrari), pero Michael Schumacher fue un héroe de Ferrari, luego se fue a Mercedes, rompió ese vínculo con Ferrari y no funcionó", ha asegurado Brundel en primer lugar para luego continuar: "Si Toto Wolff se hubiera ido, Hamilton podría haber considerado un cambio a Ferrari. Por supuesto que sería bueno ver a otro héroe así en Ferrari".

"Lewis debe dejar atrás una gran compañía en la que ha estado involucrado desde la infancia por el romance en Ferrari. ¿Y dónde está Ferrari? ¿Le van a dar un coche ganador o va a acabar frustrado como Fernando Alonso o Sebastian Vettel?", ha continuado el colaborador de Sky Sports.

"Los coches de hoy en día son mucho más fuertes y rápidos, lo que hace que sea un deporte para los conductores más jóvenes en lugar de para los experimentados. Lewis no parece estar envejeciendo, pero no lo hará a los 40. Lo veo firmando un contrato más. No he visto nada que indique su próxima jubilación", ha concluido Martin Brundle.

¿Qué pasará con Hamilton?

El británico ha ido consolidándose en la élite del automovilismo, de hecho, una vez dijo adiós Fernando Alonso a la Fórmula 1 es el propio Lewis Hamilton el que es considerado sin dudas como el mejor piloto de la parrilla. Su alianza con Mercedes en los últimos años ha dado sus frutos, pero tal vez la consagración definitiva llegue si se proclama campeón con Ferrari.

Lewis Hamilton, tras ganar el Gran Premio de Hungría del Mundial de Fórmula 1 Reuters

El gran hándicap es que ahora los asientos de la escudería italiana están ocupados con dos pilotos de presente y futuro, los cuales pueden hacer algo importante, siempre y cuando tengan un coche competitivo, algo que no le sucedió a Fernando Alonso durante su época en el Cavallino Rampante.

Por otra parte, Hamilton está enfocado ahora en la creación de su comisión para acabar con el racismo que existe dentro del mundo del motor y promocionar a aquellas personas negras que quieran dedicarse a ello.

"Espero que la Comisión Hamilton permita un cambio real, tangible y medible. Cuando mire hacia atrás dentro de 20 años, quiero ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño negro tímido y de clase trabajadora de Stevenage, se volvió tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos", dijo en Sunday Times.

