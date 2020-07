Carlos Sainz y el miedo al Covid-19: "Sería horrible contagiarse y perderse una carrera"

El Mundial de Fórmula 1 ya está aquí, pero no volverá igual que siempre. Una temporada reducida, gradas sin público, muchas medidas de seguridad sanitaria y un importante miedo al coronavirus marcarán el inicio de la temporada 2020. Carlos Sainz se subirá de nuevo a su McLaren sin ser ajeno al temor por el Covid-19.

El piloto español asegura que él tiene miedo, sobre todo porque no quiere volver a perderse más carreras por un contagio. Así se lo ha hecho saber a la cadena CNN en unas llamativas declaraciones en las que admite que la situación de los contagios asintomáticos le preocupa especialmente.

El nuevo fichaje de Ferrari para el próximo curso afirma que intentará poner todo de su parte para no contagiarse: "Puede que tengas Covid-19 y no lo sepas, que no tengas síntomas o que alguien en el equipo no tenga síntomas y lo tenga y podrías perderte una carrera por eso". El mayor miedo de Carlos es volver a perderse carreras, ya que está deseando subirse de nuevo en su monoplaza.

"Tras cuatro meses sin correr y queriendo hacerlo, estás perfectamente bien y saludable, pero has dado positivo de Covid-19, así que no puedes correr. Tras cuatro meses, sería una sensación horrible y es algo de lo que me quiero cuidar para que no pase", afirma el madrileño.

Sainz se muestra muy preocupado ante una situación tan factible como la de esperar tanto tiempo para volver a pilotar, sentirte bien, pero no poder estar ahí por haber contraído la enfermedad: "La peor parte sería sentirse a la perfección, como te sientes ahora, tener Covid-19 en tu sistema o en tu sangre y no poder correr".

Sin embargo, es consciente de que también hay un factor de suerte que puede influir en esta situación: "También puede que lo pilles por mala suerte y contra eso no puedes hacer nada. Te tendrás que saltar un par de carreras por eso".

Carlos también valoró así la falta de aficionados en las gradas: "Esos momentos cuando estás haciendo el desfile de los conductores y ves la tribuna completa... Esos momentos cuando entras en una pista y ves todo lleno de aficionados que te apoyan, gritando tu nombre, te llenan de energía y buen rollo. Y no tener eso será triste y seguro diferente. Pero no habrá falta de motivación. La motivación será extremadamente alta y estaremos listos".

El racismo en la Fórmula 1

Por último, el piloto de McLaren habló sobre un tema que está siendo muy recurrente en los últimos días, especialmente en la Fórmula 1. El activismo de Lewis Hamilton contra el racismo ha provocado que el 'Gran Circo' esté en el punto de mira de todos y cualquier acto o significación tendrá una repercusión mundial.

Esta es la reflexión de Carlos sobre el tema: "Estamos pensándolo. No he vivido el racismo en primera persona, pero eso no significa que no exista en el mundo, así que lo reconozco, admito que existe aunque yo no lo haya visto y quiero informarme y ver lo que podemos hacer para mejorar la situación".

