Noemi de Miguel: "Fernando Alonso tiene en su mano fichar por Renault y volver a la F1"

Noemí de Miguel es uno de esos rostros habituales de la televisión deportiva desde hace años. Como ella misma dice, tras una década en el fútbol lo dejó atrás para recorrer el mundo y cubrir el Mundial de Fórmula 1. Desde 2016 es uno de rostros protagonistas en las retransmisiones de Movistar F1 y la encargada de estar a pie de pista y hablar con todos los protagonistas.

Como no podía ser de otra forma, el estallido de la pandemia le sorprendió a varios miles de kilómetros de su casa, en el fallido Gran Premio de Australia en Melbourne que tuvo que ser suspendido tras varios casos positivos en McLaren y sospechas de posibles contagios entre otras personas del paddock.

Tras volver a España ha afrontado la cuarentena por el coronavirus como una oportunidad para hacer todo aquello que normalmente no podía hacer y además ha estrenado programa propio, desde el salón de su casa, en Movistar F1. En 'Parque Cerrado' Noemi de Miguel ha conversado con diferentes protagonistas del mundo del motor para conocer cómo estaban llevando esta crisis. Ahora los papeles cambian y es ella quien responde las preguntas de EL ESPAÑOL para hablar sobre los efectos del Covid-19 y la actualidad de la Fórmula 1 y el mundo del motor.

Noemi de Miguel, en su casa, el plató de su nuevo programa en Movistar+ 'Parque cerrado' Instagram (@noemimj)

La primera pregunta es obligada, ¿qué tal está y cómo ha pasado la cuarentena por el coronavirus?

La verdad es que estoy bien. Normalmente la palabra 'resignación' suele ser bastante negativa, a nadie nos gusta "resignarnos a…", y sin embargo, en este caso, fue algo bastante eficiente. Me resigné, sabía que había mucha incertidumbre, no sabíamos lo que podía pasar pero, sin embargo, sabía que quería aprovechar el tiempo porque yo no estoy nunca en casa.

Enseguida me puse en marcha para crear en nuevo programa en Movistar F1 con el que mantenerme en contacto con toda la gente del paddock y de la Fórmula 1. El programa se llama 'Parque cerrado', que es un nombre muy adecuado para este momento.

Además he aprovechado para formarme, seguir en forma y hacer ejercicio, para cocinar, que mi cocina sino está inédita debido a todo el tiempo que paso habitualmente fuera de casa, y para mantener la relación con familia y amigos que han sido bastante enriquecedoras ya que normalmente tampoco tengo ese tiempo. Así que tengo que estar agradecida a todo lo positivo que he podido sacar de todo este confinamiento.

Como dice para poco por casa debido a los viajes que hace a los circuitos y cómo no el estallido de la crisis le pilló lejos, en Australia, en ese intento fallido de la Fórmula 1 por comenzar la temporada ¿Qué recuerda de aquellos días? ¿Cómo eran las sensaciones con todo lo que pasaba en equipos como McLaren que al final acabó dando el paso de ser el primero en anunciar que no correría?

Pues lo primero que se notaba era un descontrol. Creo que el desgobierno es algo que más tarde hemos ido viendo en casi cualquier institución afectada por la pandemia. El virus era algo difícil de controlar y un deporte multimillonario como Fórmula 1 querían disputar el Gran Premio a pesar de los evidentes síntomas de que podía no llevarse a cabo como al final fue.

Noemi de Miguel, en una entrevista a Carlos Sainz durante el fallido GP de Australia 2020 Instagram (@noemimj)

Fue muy extraño estar allí y ver cómo costaba tomar decisiones. Si lo pones en contexto luego no se ve igual, precisamente porque sabes de tanta gente de la que depende una decisión así y además en Fórmula 1 se tiene la costumbre de tomar decisiones como esta por unanimidad.

De todos modos, no se justifica porque en este caso tanto Liberty Media como la FIA debieron actuar rápido y ser ágiles porque muchas veces las esperas son insostenibles. Fue así, cogimos la maleta, rápido para el aeropuerto y nos volvimos para España.

Si todo va como está previsto, la Fórmula 1 volverá el próximo día 5 de julio en Austria. ¿Cómo está siendo el protocolo que impone la organización? ¿Van a poder viajar los medios de comunicación al circuito como siempre?

Aún no tenemos el 100% de la información. Nosotros no sabemos con qué cantidad de equipo podremos contar allí y si vamos a tener que reducir el número habitual de personas que viajamos pero en principio 'Sí¡ está contemplado que Movistar F1 viaje a las primeras carreras de este nuevo calendario del Mundial.

También estará Sky, Canal +, la televisión danesa, la holandesa… aunque no estarán todos los medios. Faltará, por ejemplo, la televisión finlandesa y muchos de los medios escritos. Se están buscando soluciones como ruedas de prensa y entrevistas telemáticas por videoconferencia pero las opciones de moverse dentro del circuito van a estar limitada pero creo que merece la pena poder estar ahí.

Una de las partes positivas de este nuevo calendario de la Fórmula 1, centrado sobre todo en circuitos europeos es que Montmeló ha cogido fuerza, se ha asegurado un Gran Premio en 2020 y refuerza, si cabe, la relación con los organizadores de la F1 de cara a un nuevo contrato que asegure el GP de España en el Circuit durante algunos años más. ¿Ve más cerca un acuerdo de futuro?

Tengo contacto directo con la gente del Circuit y esto ha sido una muy buena señal. A pesar de todos los circuitos que se han caído del calendario, que Montemló siga y forme parte de los ocho primeros que aseguran que este año pueda haber una temporada con un campeón del mundo de equipos y pilotos es una gran noticia.

También sé que nunca han parado las negociaciones para esa renovación del acuerdo y hay otro factor importante que es el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. Todavía no podemos decir nada definitivo pero sin duda tampoco creo que tardaremos en conocer mucho la resolución y espero que sea positiva. Yo creo que va por el buen camino.

Mencionaba al que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este confinamiento en la Fórmula 1: Carlos Sainz y su fichaje por el equipo Ferrari ¿Le sorprendió el fichaje y la rapidez con que se anunció tanto la salida de Vettel como la llegada del español a Maranello?

Siempre tienes un 'run run' y además tenemos muchísima cercanía con Carlos Sainz y todo su entorno, es algo que en los últimos años hemos ido creando esa relación especial al ser nuestro representante, y el único español en la Fórmula 1 durante 2019. Nunca sabes cuando una negociación se puede truncar y esto pasa en la F1 o en cualquier ámbito.

La sorpresa no fue que Carlos Sainz fuera el elegido, la sorpresa puede ser más por el primer movimiento. El hecho de que Sebastian Vettel se quede fuera. Para entonces ya teníamos conocimiento del interés por Carlos y luego todo acabó fructiferando.

Desde diciembre ya existía esa sensación. Ese mes yo participé en una comida con Mattía Binotto y Louis Camilleri, presidente de Ferrari, y ambos ponían todo del lado de que Vettel era quien tenía que demostrar si debía seguir allí, es decir, había muy poca intención y así se ha demostrado de que en ningún momento han ofrecido una renovación al piloto alemán y a partir de ahí había que sentar las bases de quien sería el sustituto.

Me parece una decisión acertada, qué te voy a decir. Me parece que tiene mucho mérito. Sé que ha tenido mucho que ver el metal. Como en todos los deportes siempre es importante la consecución de algo que se materializa en un trofeo. Ese tercer puesto en el Gran Premio de Brasil 2019 vale un gran empujón para el fichaje de Sainz por Ferrari.

Noemi de Miguel acompaña a Carlos Sainz tras conseguir el podio en el GP de Brasil 2019 EFE

Desde que se conoció la noticia del fichaje todos los ojos están puestos en Carlos pero aún tiene una temporada por delante con McLaren ¿Cree que la presión puede afectar a Sainz este 2020?

Soy tajante, NO. Le conocemos lo suficiente como para saber que es uno de los pilotos más trabajadores, más centrado, que se encarga de que su entorno, ingenieros, mecánicos y toda la parte de su equipo, sea estable y esté centrado en la competición. Precisamente todos los eventos con medios los ha querido hacer antes para que una vez arranque la temporada seguir tratando de sacar los mejores resultados posibles.

Además hablamos de una temporada muy especial que no sabemos todavía la cantidad de Grandes Premios que va a tener, en la que no te puedes permitir ningún error y en la que McLaren, vistas las circunstancias del equipo, necesita buenos resultados. Carlos es plenamente consciente y sé que va a responder al respecto.

Es una temporada importante y decisiva para él en un equipo en el que recordemos que va a mantener la puerta abierta porque él ha sido claro desde el principio. Cuando iban a empezar a hablar con Ferrari se puso en contacto con sus superiores y les dijo "esto es lo que hay" siempre han sido conscientes y en el equipo han entendido que la llamada de un grande como es en este caso Ferrari tiene que ser atendida y va a mantener esa puerta abierta. Así que insisto y vuelvo al principio, no creo que vaya a haber ningún tipo de despiste por parte de Carlos Sainz esta temporada y dará lo mejor con McLaren.

En el otro lado de la moneda está Sebastian Vettel que la temporada pasada ya tuvo sus más y sus menos con Ferrari y con su compañero Charles Leclerc ¿Cómo cree que va a ser la relación esta temporada?

Pues espero un poco lo mismo, tanto del lado de Vettel como del de Daniel Ricciardo, que también está un poco en esa misma relación aunque él acaba este contrato no ha sentado nada bien en Renault que haya tomado la decisión de salir a McLaren después de la confianza que pusieron en él. Son dos asientos calientes porque habrá que ver cuál va a ser la actitud que se verá.

Espero y creo que en ambos casos van a tratar de conseguir lo mejor, no hay deporte en el que necesites más a tu equipo y sin embargo luzcas más forma individual como la Fórmula 1. Lo que sumen Vettel y Ricciardo a Ferrari y Renault, respectivamente, al final se suma a su propio curriculum como piloto por lo tanto es cuestión de aprovechar ese tiempo. No pueden tirarlo a la basura.

Noemí de Miguel entrevista a Sebastian Vettel Instagram (@noemimj)

Sebastian Vettel deja Ferrari sin haber cumplido el gran sueño de conquistar el Mundial, a falta de la última temporada, ¿el balance de su trayectoria de rojo suma puntos al paso de Fernando Alonso por Maranello?

No sé si llega a sumar más, se puede llevar a cifras como victorias o podiums pero luego también hemos visto errores individuales como los de la temporada pasada en 2018 que son complejos y claro aquí todo es compararse.

Si compraras a Vettel con Leclerc la temporada pasada ha salido perdiendo, si le tienes que comprar en esos momentos en 2018 en los que pudo hacer más, sobre todo en el GP de Alemania, está claro que no tiene nada que ver con la continuidad y la entrega que ha tenido siempre Fernando Alonso.

También es que en el caso de Ferrari en ninguna de las dos épocas fueron aptos para ser campeones del mundo. Quizás en 2018 y no estuvieron los pilotos adecuados allí.

Otro de los habituales protagonistas en el mercado de la Fórmula 1 es Fernando Alonso. La salida de Daniel Ricciardo de Renault ha hecho que muchos rumores pronostiquen su llegada al equipo francés ¿ve posible el regreso?

La situación de Renault es complicada, lo que supone que no parece que vaya a haber grandes contratos, lo cual creo que es el destino de una Fórmula 1 en la que no se pueden pagar cincuenta, treinta y pico o treinta millones por piloto y por temporada. Tampoco estructuralmente es el mejor momento de Renault, aunque le puede favorecer precisamente el límite presupuestario a partir de la próxima temporada y también el hecho de llegar precisamente para prepararlo ahí a Fernando Alonso.

La historia de Fernando con Renault y que haya continuidad depende de él mismo y de si él quiere llegar a un Renault en las condiciones que ahora mismo tiene el equipo francés.

Noemi de Miguel entrevista a Fernando Alonso en la parrilla del GP de Bahrein 2019 Instagram (@noemimj)

Siempre se está hablando de esa posibilidad y del regreso de Fernando Alonso porque se despidió con un "hasta luego", todos tenemos claro la diferencia entre “Hasta luego” y “Adiós” ¿no?. Ahora según mi información está en su mano y por tanto veremos qué es lo que sucede.

Al principio, porque esto es así la coyuntura seguramente sea distinta a la de otros momentos pero cuanto más tiempo está vacío el asiento de un equipo de F1 más se devalúa el prestigio del propio equipo y esto no favorece a Renault porque significa que tu asiento no es apetecible y que no tienes nada bueno que ofrecer para que alguien quiera ocuparlo.

Uno de los equipos clave en este mercado de fichajes puede ser Mercedes. Tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas acaban contrato al final de este temporada y aún no se ha anunciado ninguna de las dos renovaciones ¿Están Hamilton y Mercedes condenados a entenderse?

Yo no sé si en el caso de Hamilton y Ferrari se ha visto una versión romántica de ese dicho en Fórmula 1 de que todo piloto en su carrera quiere poder pilotar para la escudería italiana. Creo que la relación entre Lewis y Mercedes es estable y de confianza.

Hamilton ha dado mucho a Mercedes y estos también al británico, y esto es en lo que precisamente se mueven: quieren un futuro conjunto. Quieren afrontar el reto de una nueva reglamentación, algo emocionante para Mercedes porque no podrá disponer de tantos recursos como hasta ahora y que su genialidad se vea limitada al mismo coste que el resto de equipos. Esto es algo que tendrán que llevar de la mano.

Yo creo que además Lewis Hamilton es un piloto hambriento de más títulos, tiene el séptimo a la vuelta de la esquina por eso esta temporada es tan importante porque cerraría el ciclo a la hora de igualar a Michale Schumacher y de momento ve la continuidad y las opciones más claras de seguir para convertirse en el mejor de la Fórmula 1 junto a Mercedes.

Y he de decir más, en el caso de Toto Wolff, a mí siempre me dice que Mercedes a Valtteri Bottas le quiere mucho y a Lewis Hamilton le quiere mucho más, entonces yo creo que es una historia en la que están condenados a entenderse. En el caso de Bottas dependerá de en qué momento crean que están preparados algunos de sus pilotos como George Russell o Esteban Ocon

Haciendo un poco de mercado ficción ¿a quién cree que preferiría tener al otro lado del box Lewis Hamilton: Fernando Alonso o Sebastian Vettel?

Yo creo que ninguno. Lewis Hamilton es alguien que necesita estabilidad y con ninguno de los dos la tendría por razones muy diferentes. Fernando inquieta con su sola presencia, con su competitividad y con lo que él crea a su alrededor en su lado del garaje. Y con Sebastian Vettel exactamente igual porque él demanda y quiere plena atención, entonces eso es incompatible con tener a Hamilton.

Noemi de Miguel, durante una entrevista a Lewis Hamilton Instagram (@noemimj)

El movimiento Black Lives Matter ha revelado la faceta más social y reivindicativa de Lewis Hamilton. ¿Se dan cuenta los pilotos en momentos como este la importancia de su figura como altavoz?

Yo creo que los pilotos en algunas ocasiones se dan cuenta, por un evento determinado, en otras, como es el caso de Hamilton lo lleva de origen esa labor de embajador. Hamilton sabe que él es ejemplo e inspiración para muchas cosas y es bastante coherente siempre.

Ahora puede que con todo lo que está sucediendo a nivel mundial en el tema del racismo y todas esas grandes figuras que se están movilizando para alzar la voz y tratar de solucionar esto de una vez y de forma definitiva se le haya prestado más atención pero la realidad es que siempre lo hace y lo ha hecho.

Hamilton tiene campañas en contra del bullying en los colegios, para ayudar a todos esos niños que lo pasan mal de pequeños, porque él lo pasó mal de niño. Él era el único negro en una competición de karting cada fin de semana y sufrió el racismo.

Está muy a favor de todo lo que es la lucha por el medio ambiente, es vegano desde hace unos años. Todo ese proceso siempre ha formado parte de él. Le gusta la moda pero apoya todo lo que pueda ser sostenible y creo que esto es una más. Seguramente la causa sea a nivel mundial y se le esté escuchando más pero siempre ha estado ahí.

En estas semanas se ha conocido el acuerdo entre Ferrari y la FIA para intentar impulsar la presencia de mujer piloto dentro de la Fórmula 1 ¿Cómo valora la iniciativa?

La labor principal del programa es la de crear cantera localizando y empujando el talento femenino para que llegue lo más lejos posible. A día de hoy no están las cosas organizadas como para que una mujer tenga ese acceso y es todo educacional. Este programa de la FIA requiere años para desarrollarse junto con Ferrari.

Esto tiene mucho que ver con la realidad de cada una de las familias de esas niñas a las que dicen "los coches son de chicos". Entonces "si los coches son de chicos" las niñas no juegan con coches y entonces las niñas no se quieren convertir en pilotos y entonces no hay cantera. Es más difícil si no hay muchas que se seleccionen a una y que surja un talento para poder competir.

Noemi de Miguel, junto a la piloto de desarrollo de Fórmula 1 Tatiana Calderón Instagram (@noemimj)

Afortunadamente tenemos a Tatiana Calderón a Ana Carrasco y a todas esas chicas que han peleado muchísimo pero la cuestión es crear una base para que se igualen las cifras para que pueda haber más talento y más cantera y de ahí irán surgiendo los y las mejores.

El motorsport femenino necesita un empujón y esta es una gran iniciativa como existen las W Series. Si tu preguntas individualmente a ellas seguro que no les parece una competición ideal porque ellas se sienten con capacidades de poder competir de igual a igual con un hombre pero de momento es la manera en la que llamar la atención. De momento es eso: un escaparate y una manera de competir y desarrollarse porque sino una chica puede competir en karting pero si no tiene los recursos ahí se acaba su carrera.

Hace unas semanas arrancó la IndyCar en donde tenemos a un español Alex Palou y si las 550 Millas de Indianápolis se llegan a disputar tendremos también a Fernando Alonso ¿Cree que le afectará la inseguridad sobre la celebración de la prueba y los continuos retrasos en su preparación?

A Fernando le trunca mucho la temporada el hecho de no poder hacer las 500 Millas, en caso de que no se celebrase, pero lo que creo que tienen muy claro es que tiene que ser con las medidas de seguridad correspondientes.

La Indy500 vive del público, sin duda, pero imagino que en Estados Unidos son conscientes de que no pueden juntar a la misma cantidad de gente. Veremos qué sucede.

Noemi de Miguel, en las 500 Millas de Indianápolis 2017 Instagram (@noemimj)

La moda entre los pilotos durante el confinamiento ha sido el SimRacing y las carreras virtuales. Hemos visto a Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen… ¿hay una nueva generación de pilotos que ven los videojuegos como una forma más de su preparación?

Es una herramienta útil, aunque no es igual que el simulador que pueden usar en la fábrica, pero tiene muchas similitudes. Hay una generación de nuevos pilotos que se han criado con eso y llevan haciéndolo mucho más tiempo del que podamos pensar. Eso ha marcado mucho la diferencia pero bueno ya ves cómo ha rendido Fernando Alonso que se ha preparado hasta que ha podido estar a la altura de los mejores.

Robert Kúbica me contó una vez que él cuando tenía que entrenar todavía entonces se podía ir a la pista a hacerlo con el propio monoplaza "nosotros no pensábamos en un simulador". Nunca le han dedicado tiempo a esto, ni les ha parecido útil, y sin embargo se están teniendo que adaptar.

Durante este confinamiento ha estrenado programa en Movistar 'Parque cerrado' para hablar con multitud de gente del mundo del motor ¿quién le ha sorprendido más cómo lo ha llevado?

No lo sé yo creo que todos se han adaptado o han visto que no había otra que tener que adaptarse. Sí que me ha llamado la atención pequeños detalles. Por ejemplo, Robert Kúbica estaba arto de no relacionarse con nadie porque el confinamiento le había pillado en Mónaco y decía que ya quería ver gente: "Quiero relacionarme".Pero sabían que se tenían que adaptar.

Mal no he visto a nadie pero por ejemplo Guenther Steiner (jefe de Haas) se quejaba de que estaba trabajando más que nunca y encima sin llegar a conclusiones. Porque trabajando con incertidumbre no se hace más que planes que se caen al día siguiente y tienes que volver a adaptar y tienes que volverlo a hacer. Es no parar de trabajar y algo bastante poco fructífero.

Noemi de Miguel, trabajando en casa durante la cuarentena Instagram (@noemimj)

En general, les he visto a todos bastante hechos a la idea. Australia fue suficiente shock para todos como para entender que algo grave estaba pasando. Todos se han unido bastante. Primero para sacar una nueva reglamentación acorde con lo que dicta la sociedad, al margen de la sostenibilidad que también tiene su aspecto financiero para que la competición siga existiendo.

Para acabar un test rápido:

Piloto Campeón del Mundo 2020: Lewis Hamilton

Campeón del Mundo de constructores: Mercedes

¿Repetirá podio Carlos Sainz este 2020?: Vamos a decir que sí pero es más un deseo porque va a ser complicado y todos los equipos van a ir al máximo desde el principio y las sorpresas van a ser muy poquitas pero mira era último en Brasil y lo consiguió.

¿En qué puesto acabará Carlos Sainz la temporada 2020?: Vamos a por el sexto, como en 2019.