Fernando Alonso niega el acuerdo con Renault: "Se ríen de vosotros"

Fernando Alonso se despidió en el GP de Abu Dhabi 2018 con un "Hasta luego" de la Fórmula 1. Esas palabras han sido claves para potenciar, desde entonces, mil y un rumores sobre el regreso del piloto español a la categoría reina del automovilismo mundial.

El último rumor le venía ligando, desde el anuncio del fichaje de Daniel Ricciardo por McLaren de cara a 2021, con Renault. La que sería la tercera etapa del español en la escudería francesa. En un primer momento se hablaba de que el asturiano sería anunciado de cara a 2021 pero en las últimas horas varios medios han anunciado que la firma gala podría plantearse bajar al piloto australiano para subir a Alonso en su lugar esta misma temporada 2020.

La noticia ha caído como una bomba en el paddock e incluso Esteban Ocon, piloto de Renault F1, ha hablado sobre lo que supondría compartir box con Alonso: "Me lo preguntan mucho y siempre respondo honestamente, aunque mi elección personal no tiene nada que ver con lo que suceda al final. Tengo una buena relación con Fernando, tengo su casco y de hecho es el único con el que he intercambiado un casco", apunta.

Ocon considera como mayor prueba del éxito de Fernando su lucha con Michael Schumacher: "Él es el que luchó contra Michael y dio mucho a este deporte. No sé si se va a unir a nosotros o no, pero definitivamente si pudiera venir de vuelta a Renault yo estaría muy feliz".

Alonso responde

Ajeno a todos los rumores, Fernando Alonso continúa con su preparación para las 500 Millas de Indinápolis, prueba que tuvo que ser aplazada por los efectos de la pandemia del Covid-19 y que, si se cumplen las previsiones, se celebrará el próximo domingo, 23 de agosto. El asturiano trabaja de momento en su propio simulador y así lo ha compartido esta misma jornada en sus redes sociales.

Semana intensa de entrenamientos físicos por las mañanas y simulador por las tardes!! Preparando al detalle las #indy500 de este año! @Allinsports_srl logitechg https://t.co/dPlRhmdEYt — Fernando Alonso (@alo_oficial) July 2, 2020

Pero el comentario de un fan que respondía a su tuit asegurando que: "Pero Fernando hijo te estás riendo de todos o que", dando por hecho que los rumores del inminente fichaje del asturiano por Renault eran ciertos y que el tuit no tenía otro objetivo que jugar al despiste con todas las informaciones que estaban saliendo.

Fernando Alonso no ha dudado en responder y ha contestado directamente al tuitero asegurando: Hombre, al mediodía contaban que un equipo había dicho NO a Alonso. Por la noche que corro en 2020 en ese mismo equipo!! Y yo que os cuento e informo que voy a correr las 500 millas. Creo que hay q considerar quien se ríe de vosotrosManos palma contra palma. Pero aquí estaré cuando haya q informar Bíceps flexionado".

Hombre, al mediodía contaban que un equipo había dicho NO a alonso. Por la noche que corro en 2020 en ese mismo equipo!!

Y yo que os cuento e informo que voy a correr las 500 millas.

Creo que hay q considerar quien se ríe de vosotros

Pero aquí estaré cuando haya q informar — Fernando Alonso (@alo_oficial) July 2, 2020

En un último mensaje, Alonso zanjaba sus palabras: "Ya he dicho e insistido estos meses atrás que hace mucho que están decididos los planes futuros y en breve (verano decía) lo compartiría ! Y así será".

Renault también enfría el fichaje

En una entrevista a L'Équipe, Cyril Abiteboul analizó las opciones de su equipo. Si en mayo daba opciones de que Fernando Alonso volviera a Renault, ahora no hace lo mismo. "Hay varias opciones. Alonso es una de ellas, pero hay varios pilotos excelentes que están disponibles desde una perspectiva para 2021", decía hace varias semanas. Un discurso que ahora se ha transformado en un escueto "no" cuando le preguntan si es Fernando el piloto que buscan para el año que viene.

Más receptivo es con otras de las opciones que han sonado, como es el caso de Valteri Bottas, compañero de Lewis Hamilton en Mercedes: "Ha puesto a Hamilton en dificultades, pero todavía tiene mucho que dar y quiere demostrarlo", ha dicho sobre el piloto finés. Antes de dar el salto a Mercedes en 2017, corrió otros cuatro en Williams.

Da opciones también a Sebastian Vettel, pese a que lo que cobraría puede echar para atrás a Renault: "No entro en aspectos económicas, aunque nuestra prioridad es invertir en la infraestructura del equipo. Vettel será un agente libre para 2021 y si está muy motivado para seguir corriendo en F1, también puede ser de nuestro interés", dijo del alemán.