"Schumacher y Senna en Ferrari habría sido como dispararse a los pies, no hubiesen funcionado"

Michael Schumacher y Ayrton Senna siempre serán dos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. El primero de ellos cuenta con siete títulos mundiales (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) y el segundo con tres (1988, 1990, 1991).

A la espera de que arranque la temporada, si el coronavirus lo permite, este viernes se ha conocido una historia entre los dos pilotos mencionados anteriormente y Luca di Montezemolo, expresidente de Ferrari.

Montezemolo, que se encuentra confinado por la crisis del Covid-19, ha hablado Sky Sports 24 sobre cómo Senna intentó fichar por Ferrari yendo a su casa el miércoles previo al Gran Premio de San Marino 1994 para poder pertenecer a la escudería italiana.

"Ayrton Senna vino a mi casa de Bolonia el miércoles antes del trágico accidente de Imola. No sólo me dijo que quería correr con nosotros a toda costa, sino que también me dijo que quería deshacerse de Williams a toda costa. Deberíamos haberlo retomado después de Imola", dijo di Montezemolo.

"Senna y Schumacher

De haberse producido, la carrera de Schumacher hubiese sido completamente distinta tal y como deja entrever Luca debido a que no hubiese fichado al expiloto alemán.

"Me hubiera encantado tenerlo en el equipo, pero una pareja Schumacher-Senna habría sido como dispararse a los pies. No hubiera funcionado porque cuando tienes dos superestrellas en el mismo equipo no ganas. Hubiera sido un gran golpe de teatro, pero no habría sido bueno para Ferrari. Hubo cierto escepticismo sobre el fichaje de Schumacher, pero estaba convencido de mi elección porque era el momento adecuado. Michael vino después de una larga reestructuración de todo el equipo. Vino a nosotros cuando el piloto podía hacer la diferencia", expresó.

