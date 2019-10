El palo de Hamilton y Vettel a Verstappen: "Es un imán para los incidentes"

Verstappen consiguió la pole en el GP de México pero acabó siendo sancionado con tres posiciones por ignorar las banderas amarillas de la Q3. El piloto holandés fue el más rápido de la última sesión, con un gran ritmo desde el sábado, y fue desde el primer momento a por Hamilton y los dos Ferrari.

El holandés llegó incluso a tocarse ligeramente con Hamilton en las primeras curvas, lo que provocó que ambos se fueran a la hierba, permitiendo así vía libre para Vettel y Leclerc.

"Tuve un muy buen comienzo. Estaba acercándome a Charles y Seb, y veía como se acercaba Verstappen. Yo pensaba: 'Estoy en la línea blanca, no tengo ningún otro lugar para ir'. Y él seguía acercándose. Así que tuve que evitar chocar con él e ir a la hierba", dijo el piloto británico.

También fue preguntado si muchos pilotos conducen de forma diferente cuando Verstappen está cerca debido a los numerosos incidentes que ha provocado. Hamilton fue mi claro con ello.

"Si has visto carreras antes, siempre dejo a Max mucho espacio... Es lo más inteligente que puedes hacer. Pero no había mucho espacio para dejar hueco. Creo que cada conductor es un poco diferente. Algunos son los más listos, otros son muy inteligentes, agresivos y los últimos, directamente, son tontos. Y así, poco a poco, a través de la experiencia, sabes como tratar a cada uno. En general son bastante respetuosos. No creo que lo de Max sea intencional pero él es un imán para ese tipo de cosas", expreso el piloto de Mercedes.

Poco después, Vettel fue preguntado por las declaraciones que hizo Hamilton a las que contesto con un "sí, sí. Copio y pego. Es verdad".

