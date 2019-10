Lorenzo: "Ahora mismo mi idea es seguir el año que viene"

Lorenzo suma otro bache a una desastrosa temporada en Honda. A años luz de los resultados de su compañero, el piloto balear comenzará la carrera del domingo en Motegi en la posición número 19. Ahora, descontento, habla sobre su futuro en el motociclismo y si piensa seguir en el equipo japonés.

Sobre la situación en el campeonato, Lorenzo lo tuvo claro, no está en conexión con la moto y no es la primera vez que le ha pasado a alguien. "En este mundo del motociclismo, ni estoy siendo el único ni voy a ser el único en el futuro que cuando uno no se encuentra bien con la moto, los resultados pueden llegar a ser muy pobres, que está siendo la situación de ahora", declaraba el piloto mallorquín.

"No sabemos cómo demostrar más"

Incapaz de mejorar en la pista, el expiloto de Yamaha siente impotencia viendo cómo no puede ser más rápido en la carrera. "Incluso intentándolo, como lo estoy intentando cada fin de semana, en este momento, tanto el equipo como yo no sabemos cómo hacer para demostrar más de lo que estamos demostrando", afirmó para los medios.

Para finalizar con el tema, quiso hablar sobre el futuro, más incierto que nunca. "Si podemos hacer algo más en el futuro, es una incógnita que tenemos que intentar resolver, pero en este mundo nadie garantiza nada. Hay que seguir trabajando".

Él pretende seguir en Honda, parece que la mala temporada de resultados no ha influido en su decisión y quiere probar hasta dónde es capaz de llegar con la moto japonesa. "Como estoy diciendo últimamente, mi idea es seguir el año que viene, ahora mismo", afirma el piloto balear.

Jorge Lorenzo. Twitter (@lorenzo99)

Los problemas escondidos de Honda

"Incluso si Marc está ganando el Mundial y más carreras que nunca, Honda es consciente de los problemas que tenemos en general, porque los comentarios, en el 80 por ciento, coinciden entre Marc, Cal y yo", declara Lorenzo sobre las cuestiones en el equipo japonés.

Sabe que es insistir es la solución, y lo intentará la temporada que viene. "Una persona como yo que sabe que insistiendo y encontrando la manera de mejorar es posible llegar a ser competitivo, ya no digo ganar carreras, pero sí ser más o menos competitivo".

[Más información: El "peor año" de Jorge Lorenzo y cómo hace para no perder los nervios]