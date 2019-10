Jean Todt: "Espero volver a ir algún día a un Gran Premio con Schumacher"

Jean Todt, quien fuera jefe de filas de Ferrari en la etapa de Schumacher y actual presidente de la FIA, habló para La República sobre la situación del alemán y el proceso de recuperación por el que está pasando. Pide paciencia y, sobre todo, respetar a la familia.

Actualmente, Todt de las personas más cercanas al legendario piloto y eso lo ha reflejado en sus declaraciones, donde espera "volver a ir a un Gran Premio con él". "No hay más noticias excepto que Michael está luchando diariamente para mejorar la situación", afirmó el comisario.

"Debemos acompañarlo en esta lucha, apoyando a su esposa Corinna, una mujer fantástica que se preocupa por él y sus hijos. Debemos ayudarlos y respetar sus deseos tanto como sea posible", añade el exjefe de Schumacher, que pide colaboración de los aficionados para el mal momento que pasa su entorno.

Michael Schumacher y Ross Brawn durante su etapa en Ferrari REUTERS

Respetar la situación

Otra de las declaraciones tuvo que ver con los rumores que apunta la prensa, aclarando que se sabe poca información. "He leído cosas increíbles al respecto y, como de costumbre, los que saben no hablan y los que no saben nada, sí hablan... Todavía estoy sorprendido de que cuando Michael vino a París para un chequeo en el hospital, hablaron personas que deberían respetar el secreto médico", declaró Todt.

El gran sueño del comisario de la FIA es volver a un Gran Premio con Michael, algo que asegura que ya han hecho viendo los circuitos en televisión. Esto tiene que ver con las declaraciones que hizo hace unos meses."Dije la verdad. Veo las carreras en la televisión con él. Y ahora solo espero que algún día podamos ir juntos a un Gran Premio".

