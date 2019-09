El cirujano de Schumacher: "No estamos haciendo ningún experimento con él"

Philippe Menasché, conocido cirujano francés, habló sobre Michael Schumacher, de quien se siguen conociendo pocas cosas tras el accidente ocurrido el 29 de diciembre de 2013.

El doctor fue preguntado sobre la fase experimental con el siete veces campeón del mundo en Fórmula 1. "Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina", explicaba Menasché.

Hace poco que se conoció que el alemán se encontraba tratándose en secreto en un hospital de París y parece que poco a poco va saliendo información a la luz de un caso que ha decidido ocultarse de la prensa y afición.

Schumacher y Fernando Alonso REUTERS

"Hubo una explosión de atención hacia nuestro departamento, pero la situación ya se ha normalizado. Ha habido muchos progresos en los últimos 20 años, pero lo cierto es que todavía sabemos muy poco de las células madre", afirmaba el doctor francés.

Lo poco que se conoce se puede complementar con el documental que saldrá el próximo mes de diciembre tras la autorización de la familia a ello. En este reportaje, tal vez se puedan conocer detalles de la situación del expiloto tras el grave accidente que sufrió en 2013.

