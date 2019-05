Fernando Alonso: "La prioridad es acabar la prueba, será muy dura y arriesgada"

El español Fernando Alonso -Toyota TS050 Hybrid-, que aspira a repetir, desde el segundo puesto de parrilla, el triunfo del año pasado en las 6 Horas de Spa-Francorchamps, la penúltima prueba del Mundial de Resistencia (WEC), explicó a EFE este viernes, en el mítico circuito belga, que es "optimista" y que intentarán "acabar delante del coche 7".

Alonso lidera el campeonato, en el coche número 8 de la escudería japonesa, junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, con 14 puntos de ventaja (135-121) respecto al otro Toyota, el que pilotan el argentino José María 'Pechito' López, el nipón Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway, que saldrán desde la 'pole' este sábado, en una prueba que arrancará a la una y media de la tarde (las 11:30 horas GMT) y que previsiblemente estará marcada por las inciertas condiciones meteorológicas.

"Está claro que el tiempo va a ser la principal incógnita para todo el mundo, así que intentaremos estar listos para afrontar cualquier situación y cubrir cualquier escenario posible durante la carrera; de los distintos neumáticos que usemos y de los diferentes reglajes del coche", manifestó el doble campeón mundial asturiano de Fórmula 1.

Fernando Alonso durante las 6 Horas de Spa.

"Habrá que estar pendientes de todas esas cosas. Espero una carrera difícil para todo el mundo, en condiciones muy variables durante las seis horas; y la primera prioridad es acabar la prueba, porque será dura y arriesgada", contestó a Efe este viernes, durante su encuentro con los medios internacionales en Spa-Francorchamps, Alonso.

"Me imagino que nos encontraremos lluvia en algún momento en el que rodemos con neumáticos de seco o cosas así; así que creo que será muy interesante desde fuera, con muchos cambios. Desde dentro será algo más estresante; pero intentaremos estar preparados para cualquier cosa", declaró.

Buenas sensaciones previas

"Soy optimista, porque deberíamos ir bien. El primer y el tercer entrenamiento fueron en seco; y el segundo, en mojado. Y nos sentimos más o menos bien siempre. Así que deberíamos estar listos para cualquier situación que nos encontremos en carrera", comentó a Efe el genio astur en el circuito en el que debutó con éxito en este campeonato hace justo un año.

"No creo que tengamos nada que perder, si soy honesto. Estamos en una buena posición en el campeonato. Así que sería bonito sumar puntos y acabar por delante del coche 7 -el otro Toyota-. Pero primero tenemos que acabar. Ésa es la prioridad principal", comentó Alonso, que, de ganar el Mundial de Resistencia, no sabría cómo valorarlo en comparación con otros triunfos, aunque admitió que, obviamente, "no es lo mismo que ganar el Mundial de Fórmula 1".

Cada competición es importante

"Es difícil ordenar títulos o victorias. Todos son importantes. Aunque si tuviera que elegir entre ganar de nuevo las 24 Horas de Le Mans o el Mundial de Resistencia, elegiría esto último", precisó el ovetense.

"Sabemos lo grande que es ganar Le Mans, porque amamos el automovilismo; pero no todo el mundo sabe lo que es si les cuentas que ganaste esa carrera. Sin embargo todos entienden lo que es ser campeón del mundo. Siempre es bonito luchar por títulos, estamos en disposición de hacerlo y espero que lo logremos", apuntó Alonso, que no disputará la próxima temporada del WEC, pero que indicó que volverá a este campeonato "en un futuro".

Reconocimiento a sus rivales

"Hemos sido más lentos en seco que el coche 7, porque han hecho un mejor trabajo, no hay nada más que explicar; aunque en mojado somos mejores; los coches son iguales y mañana tenemos que hacerlo mejor", comentó el genial piloto asturiano, que al ser preguntado precisamente por la igualdad entre ambos Toyota, apuntó que "es igual que la que había en Fórmula 1 entre Hamilton y Rosberg; o entre Hamilton y Bottas; o entre Michael -Schumacher- y -Rubens- Barrichello".

"Aunque es cierto que una prueba de seis horas te acaba colocando en tu sitio. No es como en una carrera sprint, en la que puede influir un detalle, como la salida o un 'pit stop'. Aquí hay momentos más importantes que la salida, hay que estar muy atentos a cualquier cosa que pueda pasar, al tráfico, saber gestionar la carrera bien... etcétera", opinó el genial piloto asturiano, que no cree que se vaya a decidir el campeonato en Spa-Francorchamps.

Con posibilidades de ser campeones

"Matemáticamente hay opciones de ganar el título. Es posible hacerlo, pero la posibilidad es casi remota y no está en mi cabeza en estos momentos. El objetivo más realista es luchar por ampliar la ventaja. La idea es no coger riesgos y estar muy concentrados", precisó Alonso, al que le volvieron a preguntar por el Rally Dakar, después de que probase hace un mes el Toyota Hilux en Sudráfrica.

"Ese test, en realidad fue un regalo de Toyota por las buenas relaciones que tenemos, como en su día hice el test con la MotoGP y es verdad que es una posibilidad, pero ahora mismo estoy centrado en la Indy 500 y en las 24 Horas de Le Mans", dijo.

"Luego veré, después del verano. Es toda una aventura, una opción atractiva, pero ser competitivo es muy complicado, ya hablé de Sebastian Loeb, por ejemplo; y lo que le está costando, así que ya veremos. De momento correré aquí y el domingo disputaré otra prueba de seis horas", comentó Alonso acerca de las Seis Horas de Resistencia de kárting que afrontará en su propio circuito, en las afueras de Oviedo.

[Más información: Horario internacional y dónde ver las 6 Horas de Spa]