Álex Márquez, tras la estela de Marc: "Quiero ganar Moto2 y subir a Moto GP"

Álex Márquez quiere dar un paso adelante. El piloto español se prepara para su quinta campañaa en Moto2 y su objetivo pasa por pelear en lo más alto. A poco más de un mes de que empiece la temporada 2019 -que arranca el próximo 10 de marzo-, el piloto se encuentra en plena pretemporada y este jueves ha realizado los últimos test sobre el asfalto del Ricardo Tormo de Valencia.

En la próxima temporada Álex Márquez quiere dar el paso adelante definitivo y ganar la segunda categoría más importante del motociclismo. En los dos últimos años, el piloto español ha terminado en cuarta posición e incluso, en 2017, ganó tres carreras.

"Quiero demostrar que puedo estar delante en todas las carreras y eso es lo único que me planteo, ser campeón y poder subir a Moto GP en un equipo que me ofrezca garantías y para eso tengo que hacerlo bien aquí y espero que este sea el año", aseguró Álex Márquez.

Álex Márquez, con el casco puesto. Marc VSD Racing Team

La pretemporada seguirá en Jerez

Una vez concluidos los test de de pretemporada en Valencia, los equipos viajarán a Jerez para realizar más pruebas. Álex Márquez ha realizado una valoración sobre cómo han sido las primeras impresiones sobre su nueva moto. "Hemos podido hacer un simulacro de carrera y estoy contento con el ritmo que he marcado. Me he sentido cómodo y los tiempos han salido, pero hay que seguir trabajando", comentó.

"Hemos trabajado duro y hemos progresado en algunos aspectos que habían quedado pendientes en los últimos test de Jerez. Las sensaciones con el motor Triumph han sido buenas así que nos hemos podido centrar en mi estilo de pilotaje, sobre todo en salida de curva", concluyó Álex Márquez, que pesar de toda su experiencia aún no ha cumplido los 23 años.

