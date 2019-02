"Márquez no estará al 100% hasta la tercera o cuarta prueba de la temporada"

Queda apenas un mes para que arranque la temporada de MotoGP. Y lo hará en Catar, en el Circuito Internacional de Losail el nueve de marzo. Para entonces, Marc Márquez no estará aún al cien por cien tal y como asegura Carlos J. García, su fisioterapeuta.

El piloto de Cervera lleva junto a Carlos desde hace dos años. La recuperación tras su intervención en el hombro izquierdo la lleva él. "Ha sido complicado, pero menos de lo que me habían pintado. Es una persona muy inteligente, muy calmado cuando tiene que serlo. Ha entendido la lesión, los plazos. Ha respetado lo que tenía que hacer. No hace locuras y no tienes que ir como un padre detrás de él. No hay que estar con el látigo con él. Sabe que hasta Qatar no va a estar en unas condiciones decentes. No va a poner en riesgo todo el trabajo hecho", comentó.

Una recuperación lenta, donde el catalán confesó que había sido el invierno más aburrido de su vida. "Se aburre de estar viendo el techo. Sé lo difícil que estar cinco horas en una camilla. Hacemos ejercicios un poco diferentes, que le diviertan. Hay que intentar jugar con él, dentro de lo que cabe. Tengo los mapas de los circuitos y hacemos diferentes cosas con ellos", revela García.

Poco a poco Márquez va recuperando sensaciones. Eso sí, con mucha cautela: "Nos queda por ganar movilidad. De manera pasiva, cuando yo muevo el brazo, no se mueve todo, pero su mayor déficit es la fuerza. En ciertos movimientos, ciertos grupos musculares están bastante flojos. Es algo normal. Vamos, pero no sabemos cómo. Va a probar. Tiene ya unas pautas de los que se puede hacer, dónde están los límites. En ningún momento es para dar el cien por cien. Ni mucho menos. En su cabeza está el GP de Qatar para intentar llegar a las mejores condiciones, que tampoco será al cien por cien", dice Carlos.

Aún le queda meses de terapia

"Esta lesión, sólo la parte anterior, en un proceso normal son entre 16 y 20 semanas desde la operación, entre cuatro y cinco meses. Esa es la realidad. Que nos queremos pensar que tiene súper poderes, que son súper hombres y montar la película, pero la realidad es esta. Se pueden acortar. Cuanto más rehabilitación hagas, mejor seas, mejor haya sido la intervención, más concienciado está el lesionado vas acortando un poquito, pero no puedes pasar de 16 a seis. Igual puedes pasar a 14 ó 12. Es lo que hay que tener en mente. Si se hacen las cuentas, hasta Austin (tercera prueba de la temporada) o Jerez (cuarta) no puedes decir: 'Ahora está al cien por cien'. Ahí sí o sí, no antes".

