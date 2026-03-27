Tiger Woods sufre un nuevo accidente de coche con vuelco en Florida

Tiger Woods vuelve a ser noticia por asuntos extradeportivos. El golfista estadounidense se vio envuelto este viernes en un nuevo accidente de tráfico en el que colisionaron dos vehículos y uno de ellos terminó volcando.

El accidente sucedió en Jupiter Island, en Florida, tal y como informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

Tal y como recogen varios medios estadounidenses, una fuente del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Martin informó que no hubo heridos.

CBS 12 News informó de que se vieron implicados dos vehículos en este accidente de tráfico que tuvo lugar en torno a las 14:00 hora local.

También publicó este medio estadounidense que una persona se encuentra estable, mientras que otra afectada se negó a ir al hospital tras la colisión.

Con antecedentes

No es la primera vez que Toger Woods se ve envuelto en un accidente de tráfico. En febrero de 2021 el norteamericano rozó la tragedia en otro incidente en el que provocó daños importantes en su coche y estuvo a punto de perder su pierna derecha.

Aquel episodio sucedió en el sur de California y el coche que conducía fue encontrado a varios metros de la mediana. Se trataba de una zona con una alta frecuencia de accidentes de tráfico.

Las pruebas que se le practicaron al golfista no dieron "ninguna evidencia de intoxicación" de ningún tipo, por lo que se descartó que Tiger estuviera bajo los efectos de alguna sustancia.

Eso sí, posteriormente tuvo que someterse a un periodo de rehabilitación que se prolongó durante tres meses en una cama de hospital instalada en su casa.

Previamente, en 2017, Woods llegó a ser detenido en Florida, donde ha vuelto a sufrir un accidente ahora, por la sospecha de conducir en estado de embriaguez.

El informe policial redactó que el golfista estaba dormido al volante y que los agentes tuvieron que despertarlo. Tras este capítulo, el propio Tiger emitió un comunicado público de disculpas.

Noticia en actualización

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