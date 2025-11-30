Nastasia Nadaud campeona del Open de España femenino de golf: Shannon Tan sella su victoria en el circuito europeo

Nastasia Nadaud, celebra su victoria en el Open de España femenino de golf

La francesa conquista su primer título en el Ladies European Tour mientras la singapurense Shannon Tan se proclama ganadora del circuito tras un curso brillante.

El Andalucía Costa del Sol Open de España cerró con broche de oro la temporada 2025 del Ladies European Tour (LET), coronando a dos jóvenes talentos que simbolizan el relevo generacional en el golf femenino europeo.

Por un lado, Nastasia Nadaud, golfista francesa de 21 años, logró su primera victoria profesional al imponerse con autoridad en el Real Guadalhorce Club de Golf (Málaga).

Por otro, Shannon Tan, nacida también en 2004, certificó su liderazgo en la Orden de Mérito del circuito y se convirtió en la primera jugadora de Singapur en lograr semejante hazaña.

Remontada brillante

Nadaud llegaba a la jornada final en tercera posición, a cinco golpes de la tailandesa Trichat Cheenglab, líder destacada tras dos rondas espectaculares.

Sin embargo, la francesa firmó un inicio explosivo con birdies en el 1 y 3, un eagle en el 4 y otro birdie en el 5, lo que le permitió colocarse rápidamente al frente de la clasificación.

La racha no terminó ahí. Tras el paso por el hoyo 9, encadenó tres nuevos birdies consecutivos en el 10, 11 y 12.

Pese a sufrir dos tropiezos en los hoyos 13 y 16, cerró su vuelta con solvencia en el 18 para rubricar una tarjeta final de 66 golpes (-6) y un total de -16, cuatro golpes por delante de su perseguidora más cercana.

"Ha sido una semana muy intensa. Empecé muy fuerte y mi putt me ha salvado muchas veces. Estoy realmente feliz", declaró Nadaud, visiblemente emocionada.

La joven golfista agradeció también a Michele Thomson, jugadora del LET que desde septiembre ejerce como su caddie, y a quien atribuye buena parte de su mejora mental: "Me ha ayudado muchísimo con la confianza. Ha sido una gran compañera en esta recta final".

La solidez de Tan

Más allá del resultado en Guadalhorce, la gran protagonista de la temporada fue Shannon Tan, quien con solo 21 años culmina su segundo año como profesional liderando la Orden de Mérito del LET.

La singapurense ha sumado dos victorias durante el curso y se ha mantenido en lo más alto de la clasificación, resistiendo el empuje final de la inglesa Mimi Rhodes, segunda en el ranking.

History made in Spain! 🥇



Shannon Tan wins the 2025 LET Order of Merit, becoming the first Singaporean to claim the season-long competition 🇸🇬#OpenDeEspaña pic.twitter.com/6W2delperO — Ladies European Tour (@LETgolf) November 30, 2025

"Ser la primera golfista de Singapur en lograr este título me llena de orgullo. Ojalá inspire a muchos jóvenes en mi país a empezar a jugar al golf", señaló Tan al recibir su trofeo.

Su regularidad a lo largo del año ha sido clave en una temporada en la que han despuntado nuevos nombres y se ha consolidado una nueva generación de talentos.

Una nueva generación

El torneo español no dejó demasiadas alegrías para las jugadoras nacionales. La mejor clasificada fue la amateur Andrea Revuelta, de solo 19 años, que firmó una gran vuelta final con 69 golpes para terminar con un total de -8.

Superó así a dos referentes del golf español como Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, que finalizaron con -7.

Entre las jugadoras destacadas también figuraron la australiana Kirsten Rudgeley, segunda con -12, y otras cuatro golfistas que empataron en la tercera posición con -11: Kelsey Bennett (Australia), Olivia Cowan (Alemania), Dorthea Forbrigd (Noruega) y Perrine Delacour (Francia).

El desenlace del Open de España 2025 deja una imagen clara: el golf femenino europeo se está rejuveneciendo y diversificando, con nuevas potencias como Singapur irrumpiendo en el panorama internacional.