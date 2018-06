Griezmann seguirá en el Atlético de Madrid tras rechazar la oferta del Barcelona

Antoine Griezmann ya ha tomado una decisión: continuará en el Atlético de Madrid la próxima temporada. El atacante francés ha despejado por fin las incógnitas sobre su futuro este jueves. Lo ha hecho durante un mediático documental creado específicamente para ello, al estilo Lebron James cuando se fue de Cleveland Cavaliers a Miami Heat.

Tal y como prometió, Griezmann ha aclarado su situación antes del primer encuentro del Mundial de la selección francesa. La novedad es que lo ha hecho en un documental grabado por Kosmos Studios, productora de Gerard Piqué, en un programa televisivo grabado desde abril y en el que han mostrado todos los pasos que ha realizado Griezmann estos últimos meses.

En este documental se muestra las dudas de Griezmann de seguir del Atlético de Madrid, la oferta del Barcelona y finalmente la decisión del jugador francés. Todo ello en un proceso de dos meses que acaba con Antoine aceptando la oferta de renovación del conjunto rojiblanco.

Griezmann, con la selección de Francia. EFE

"Dos Champions perdidas no es mala suerte, algo nos ha faltado. Ser en Liga siempre segundos o terceros... nos falta algo", comienza Griezmann durante el documental, que va dejando ideas para que el Atlético se quede con él, tal y como ha pasado. "Si traen los jugadores podemos ganar la Champions aquí y eso es entrar a la historia del Atlético", añade en otro momento.

El programa de televisión reflejó hasta viajes de Griezmann a la casa de sus padres en Francia, la opinión de su esposa Erika Choperena ("aquí si ganas algo vas a ser único, allí vas a ser uno más") o la rutina con sus amigos y familiares. "Con el Atlético no se si ganaré títulos", llega a afirmar en un momento.

En un documental con conversaciones secretas, hasta ahora no vistas en el mundo del fútbol, Griezmann desvela que Simeone fue a su casa a verle después de que parte del Wanda Metropolitano le pitara en el último partido de Liga. "Me fui muy afectado. Hace dos días te di una Europa League y ahora me pitas", llega a decir el futbolista. Simeone, explica el jugador, "vino a darme ánimos y me enfrío, porque estaba muy caliente".

Finalmente, tras el largo documental, producido por la empresa de Gerard Piqué, Griezmann decide quedarse, aceptar el reto del Atlético de Madrid y rechazar la oferta del Barcelona.

Antoine Griezmann, durante un partido con el Atlético.

El FC Barcelona estaba dispuesto a pagar su cláusula astronómica (100 millones de euros) a partir del 1 de julio, pero el delantero permanecerá en la capital española. La contraoferta del Atlético en forma de renovación, que le convierte en el jugador mejor pagado de la plantilla, ha acabado por convencerle.

A partir del curso 2018-2019, Griezmann pasará a cobrar aproximadamente 20 millones de euros netos por temporada. Sin embargo, el aumento de sueldo que percibirá no parece ser el único motivo por el que finalmente ha decidido no moverse. Además de los ánimos de Diego Pablo Simeone y de buena parte del vestuario para que no se fuese tras conquistar la Europa League, puede haber otra clave para explicar por qué 'El Principito' no cambia de aires: Thomas Lemar.

El extremo también francés, compañero de Griezmann en la selección, ya ha fichado por el Atlético este verano. El traspaso habría contentado a Griezmann, ya que la llegada de su prometedor compatriota supone el cumplimiento de otro de sus deseos: formar parte de un proyecto ganador. Lo que está claro es que los aficionados colchoneros ya pueden respirar tranquilos, porque su estrella continuará jugando de local en el Wanda Metropolitano.