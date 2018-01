La 'peineta' sin pudor y "parte del espectáculo" de Jordi Alba en Anoeta

Las cámaras televisivas reflejaron la remontada del Barça ante la Real Sociedad en Anoeta, saldada con una victoria por 2-4 (goles de Paulinho, Luis Suárez por partida doble y Messi). Pero también un gesto ofensivo de Jordi Alba, que dedicó una 'peineta' a un jugador del equipo donostiarra durante un lance del encuentro.

Aunque pidió perdón por lo ocurrido ya en zona mixta, el lateral azulgrana tampoco vio del todo mal su reacción. O, al menos, eso se deduce de sus palabras. "Me han pillado, ¿no? Perdón si a alguien le ha molestado. También me dicen de todo a mí y me lo tomo como parte del espectáculo".

Aun así, Alba volvió a dejar claro que "en ningún momento quería molestar a nadie". Zanjó el tema asegurando que la persona a la que brindó la 'peineta' se iría a cenar con él si le conociera de verdad.

El futbolista también aprovechó para criticar el trato de la prensa al Real Madrid ante la crisis por la que pasa el club. "Si estuviésemos a 19 puntos del Madrid, aquí nos matarían. Cuando van mal, allí lo tapan. Tienen esa virtud de taparlo más. La gente de Barcelona es más crítica y a los jugadores del Barça les ayuda que sea así", terminó su intervención.