Lerma denuncia insultos racistas de Iago Aspas: "Me ha llamado negro de mierda"

Jefferson Lerma, jugador del Levante, ha denunciado que Iago Aspas, futbolista del Celta de Vigo, le ha dedicado insultos racistas durante el partido que ambos equipos han disputado este domingo en el Ciutat de Valencia y en el que el cuadro gallego ha ganado por 0-1.

"Me ha llamado negro de mierda", ha denunciado el jugador colombiano, que milita en el conjunto valenciano desde 2015. "Se lo he dicho al árbitro, pero me ha dicho que estaba hasta los huevos de tantas protestas y no ha atendido a mis palabras", añadió Lerma, que hizo estas declaraciones a la finalización del encuentro". El colegiado del encuentro fue Álvarez Izquierdo.

Aquí el vídeo de Jefferson Lerma (Levante) denunciando frente a los micrófonos de Gol, que Iago Aspas le ha llamado "negro de mierda". pic.twitter.com/jo17TPB8cw — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) 14 de enero de 2018

El internacional colombiano aseguró que "es la primera vez que me ocurre esto en España" y emplazó a que el insulto se viera por televisión: "Las cámaras están ahí y se descubrirá. Ya tomarán las medidas otras personas, este acto me ha pasado y eso no puede pasar".

Tras la denuncia de Lerma, el Levante se posicionó claramente a su favor, dándole todo su apoyo al "mostrar su firme respaldo al jugador" y rechazar "cualquier muestra de racismo en el fútbol".

Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol. pic.twitter.com/GoZGDZYZSD — Levante UD (@LevanteUD) 14 de enero de 2018

Por parte del Celta de Vigo no ha habido todavía ninguna reacción, así como tampoco ha hecho declaraciones Iago Aspas.