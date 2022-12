Ivana Knoll, miss Croacia en el Mundial, increpada por la seguridad de Qatar en el partido contra Brasil

Ivana Knoll sigue dando mucho de qué hablar en el Mundial de Qatar 2022. La miss Croacia se ha hecho muy popular por su llamativa forma de vestir, algo que siempre le ha hecho destacar en las gradas en cada partido que ha jugado su selección en esta competición. En el encuentro de los cuartos de final del combinado balcánico contra Brasil no podía ser menos, y de nuevo la modelo fue reclamada en las gradas por los hinchas para fotografiarse.

Sin embargo, en esta ocasión no ha ido todo como la croata esperaba ya que se pudo ver cómo dialogaba en el estadio con alguno de los miembros de seguridad del Education City Stadium. Parecía que estos le ponían algún tipo de impedimento para atender a sus fans, y así lo confirmó posteriormente la propia Knoll.

En declaraciones para el diario alemán Bild, miss Croacia contó su versión de los hechos: "No permites que los fans se tomen fotos conmigo y no me permites posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros", confesó la modelo croata.

Es la primera vez, no obstante, que Ivana Knoll denuncia problemas de este tipo para moverse por las gradas y fotografiarse con los hinchas en los estadios. De hecho, en declaraciones anteriores se mostró encantada: "Es realmente genial, nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños. Solo en Twitter ha habido una reacción negativa de un qatarí, pero sería solo para llamar la atención", alegó.

El fenómeno Knoll

Ivana Knoll se ha convertido en la gran sensación extradeportiva de este Mundial de Qatar 2022. En un país donde las restricciones son muy altas, la modelo se atrevió a ir por las gradas de los estadios vistiendo ropas ajustadas y llamativas que no han pasado desapercibidas. A través de sus redes sociales, de hecho, ha ido compartiendo diferentes instantáneas y momentos de su presencia en los partidos que ha ido jugando Croacia en esta Copa del Mundo.

Una de sus últimas publicaciones, fue junto a Alessandra Ambrosio, la exmodelo brasileña, justo después de la victoria de Croacia contra Brasil en la tanda de penaltis. Knoll, de hecho, ya se ha ganado el apodo de la "hincha más popular del Mundial".

La modelo croata Ivana Knoll durante un partido de su selección en el Mundial Europa Press

Su fenómeno parece imparable y las redes sociales son un termómetro del crecimiento de su popularidad. Tanto es así, que antes de que arrancara este Mundial de Qatar, la croata contaba en sus redes sociales con 600.000 seguidores, mientras que actualmente esa cifra está cerca de alcanzar los 2 millones de seguidores. Sus historias, además, son vistas por cerca de 1 millón de personas.

Son frecuentes las escenas de aficionados que acuden a los partidos en esta Copa del Mundo y que buscan a Ivana Knoll para fotografiarse con ella. Se ha convertido en un fenómeno de masas que, según ella misma ha advertido, seguirá acudiendo a los estadios hasta el día de la final, la juegue o no Croacia.

