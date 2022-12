Una irreductible Croacia tumba a Brasil en penaltis y deja fuera a la favorita del Mundial en cuartos

Croacia

Brasil

El fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y siempre gana Alemania. Eso se decía antes. Ahora, es un deporte en el que siguen jugando once contra once, pero la única certeza es que si Croacia disputa un Mundial habrá prórroga y, casi seguro, penaltis. El equipo de Zlatko Dalic se ha especializado en llevar al límite todos sus partidos y en salir victorioso de todos ellos. [Narración y estadísticas: Croacia 1(4)-(2)1 Brasil].

En los cuartos de final del Mundial, el irreductible y heroico combinado balcánico consiguió derrotar a la gran favorita al título. Brasil llegaba a Qatar con la ambición de apuntarse la sexta estrella en la que estaba marcada para ser la última parada del largo viaje de Tite al frente de la Canarinha. Sin embargo, tendrá que ser en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, ya sin el técnico en el banquillo, porque los Neymar, Vinicius y compañía han caído derrotados por una Croacia que sigue soñando alto y fuerte.

El partido estuvo marcado en todo momento por las ocasiones de Brasil y por la titánica resistencia de una Croacia que jugó con fuego. Sin embargo, Livakovic detuvo todos y cada uno de los intentos de la galaxia de Tite durante los 90 minutos. En la prórroga no pudo detener la genialidad que Neymar se inventó con la colaboración de Rodrygo y Paquetá. Un gol en el minuto 106 que parecía llevar a su equipo a las semifinales.

Sin embargo, la hazaña de Croacia ha vivido un nuevo capítulo que comenzó con el gol de Petkovic en el minuto 116 y que prosiguió con una heroica tanda de penaltis sin fallo. Livakovic volvió a aparecer con una mano salvadora ante Rodrygo y Marquinhos se estrelló con el poste para poner punto y final a la fiesta de Brasil. Los balcánicos dan un paso más y se cuelan, como ya hicieron en Rusia, entre los cuatro mejores del campeonato.

Petkovic enloquece tras marcar el empate contra Brasil Reuters

Croacia 'compra' el sopor

Brasil arrancó mejor el partido, exhibiendo el buen fútbol que había practicado durante buena parte de este Mundial. Los de Tite salieron convencidos de ser los protagonistas del choque y dominaron la pelota, pero también las pocas llegadas que hubo en el primer tiempo. Casi todo el fútbol se volcaba por el costado izquierdo con las apariciones de un Vinicius que se aprovechaba de los movimientos hacia dentro de Danilo para quedarse en uno contra frente a Juranovic.

El lateral croata fue de los mejores dentro del equipo de Dalic, pero vivió mucho más cómodo cuando Tite le quitó de enfrente al jugador del Real Madrid. La primera parte transcurrió sin mayores sobresaltos, con una Brasil que fue superior durante los primeros 20 minutos en los que 'Vini' dejó dos acercamientos. Uno con un tiro desde la frontal a manos de Livakovic y otro con lanzamiento que fue taponado por Gvardiol tras una bonita pared con Richarlison.

Poco a poco, los croatas fueron saliendo de la cueva, haciéndose dueños del balón y llegando a posiciones más avanzadas. Todo su crecimiento estuvo liderado por el gran partido de Mateo Kovacic. El mediocentro del Chelsea, mandó, gobernó y organizó desde el medio, siendo el mejor en la recuperación de balones y liderando también la construcción del juego incluso por encima de Modric o Brozovic. El único acercamiento de los balcánicos en el primer tiempo llegó poco antes del descanso con un disparo desviado de Perisic.

Brasil lo perdona todo

La segunda parte opuesta a la primera. Si en los 45 minutos iniciales los espectadores soltaron algún bostezo, en lo que restaba hasta el término del tiempo reglamentario no hubo descanso porque Brasil salió con todo. Ya en la primera jugada Livakovic salvó hasta en dos ocasiones a su equipo. Primero tras un centro raso de Militao que tocó en Gvardiol y que se fue directo a portería. Un pie que valía seguir vivo en un Mundial.

Acto seguido supo tapar muy bien a Vinicius en una acción en la que el brasileño se quedó solo ante el meta tras arrancar desde la izquierda, pero sin tiempo para definir. Entremedias, Brasil pidió penalti por una mano de Juranovic en un balón que le cayó de manera flagrante en el brazo, pero que no fue decreatada como pena máxima al haber fuera de juego previo.

Después de los primeros sustos, llegó el recital de Neymar apareciendo entre líneas. El '10' tuvo hasta dos ocasiones clara entrando por el perfil izquierdo. Sin embargo, en ambas definió con su pierna menos buena encontrándose con un rápido Livakovic. El meta croata volaba en sus salidas y acumalaba en pocos minutos cuatro acciones salvadoras. Tite no lo veía claro ante tanto fallo y sorprendió con un cambio radical: se marchaba Vinicius. No se fue contento el jugador del Real Madrid a pesar de que entraba su amigo Rodrygo. Más tarde se irían también Raphinha por Antony y Richarlison por Pedro. Pero el gol no llegaba.

Estuvo cerca Paquetá, pero tras quedarse solo ante Livakovic se vio sorprendido de nuevo por la rápida salida del meta. Con su velocidad de reacción se ahorraba muchas veces tener que hacer grandes intervenciones. Brasil acorraló a Croacia hasta el final del partido, pero el marcador no se movió en ningún momento y la prórroga fue inevitable.

Neymar protesta una decisión a Michael Oliver ante Croacia Reuters

Llegan los goles

La prórroga arrancó completamente lanzada. El primer aviso fue para Brasil con una ocasión de Brozovic que nació tras una espectacular maniobra de Petkovic en banda que bailó por completo a Thiago Silva y cedió para su compañero. Este disparó con potencia, pero se le marchó muy alto. Y acto seguido, en el minuto 106, Neymar hizo la luz.

El brasileño arrancó a 30 metros de la portería una conducción endiablada. Encontró por el camino a Rodrygo, que le tiró la primera pared, y después a Paquetá, que le dio el pase clave para meterse en el área. Allí se deshizo del último central y ante la salida de Livakovic lo sentó con un quiebro impresionante para después disparar con potencia y alto. Con este gol se llegó al ecuador del tiempo extra.

En la segunda parte, se esperaba un arreón de Croacia por el tanto y Dalic movió su banquillo, sin embargo, ocurrió lo que pocos esperaban. Brasil siguió atacando y lo pagó caro. Los croata pillaron una contra por banda izquierda y Orsic puso el balón al área por abajo para que Petkovic llegara y se convirtiera en el héroe. Un tiro, mordido y defectuoso que sorprendió a Alisson y mandó el partido a la tanda de penaltis.

Croacia tenía el partido otra vez donde quería. Había conseguido aguantar el asedio. Había logrado el empate. Y le llegaba el momento de dictar sentencia desde el punto fatídico. Vlasic empezó anotando y haciendo bueno el fallo de Rodrygo. Después, Majer anotó el segundo y aunque Casemiro recortó diferencias, Brasil nunca volvió a estar dentro. Modric y Pedro convirtieron sus lanzamientos, pero mientras Orsic anotaba el cuarto y Marquinhos escribía el capítulo más triste de Brasil fallando el decisivo. Croacia solventa otra batalla histórica y se mete en semifinales poniendo fin al sueño de la Canarinha.

Croacia 1(4)-(2)1 Brasil

Croacia: Livakovic; Sosa (Budimir, 110'), Lovren, Gvardiol, Juranovic; Brozovic (Orsic, 114'), Kovacic (Majer, 106'); Pasalic (Vlasic, 72'), Modric, Perisic; Kramaric (Petkovic, 72').



Brasil: Alisson; Militao (Alex Sandro, 106'), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro; Paquetá (Fred, 106'), Neymar; Raphinha (Antony, 55'), Richarlison (Pedro, 83'), Vinicius (Rodrygo, 63').



Goles: 0-1, 106' Neymar. 1-1, 116' Petkovic.



Penalti: 1-0: Vlasic, gol. 1-0: Rodrygo, para Livakovic. 2-0: Majer, gol. 2-1: Casemiro, gol. 3-1: Modric, gol. 3-2: Pedro, gol. 4-2: Orsic, gol. 4-2: Marquinhos, al poste.



Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a los croatas Brozovic (30') y Petkovic (117') y a los brasileños Danilo (25'), Casemiro (67') y Marquinhos (76').



Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, disputado en el estadio Ciudad de la Educación ante 43.893 espectadores.

