Qatar quiere acabar con el 'fenómeno' Ivana Knoll: insultos y una persecución contra la 'Miss Croacia'

Llevar un Mundial de Fútbol hasta Qatar podría provocar este tipo de cosas. Problemas y polémicas con los visitantes y sus modelos de vida, los cuales chocarían de manera frontal con las costumbres y culturas del país. Ya sucedió con el consumo de alcohol, con polémicas como las muestras de cariño en público o como la reivindicación de simbología relacionada con el colectivo LGTBI. Sin embargo, la protagonista de esta historia es ahora la modelo influencer Ivana Knoll.

Esta aficionada de la selección croata se ha hecho muy viral durante la primera fase de la Copa del Mundo. Ivana ha acudido a seguir los partidos del equipo de Zlatko Dalic y de Luka Modric y lo cierto es que no ha pasado desapercibida en los estadios de Qatar por su belleza y por sus particulares atuendos, algo fuera de lo que se suele ver en tierras árabes.

Ropa ajustada, escotes y hasta bikinis llamativos que han desatado una ola de reacciones en Qatar. Sin embargo, lo que hasta ahora parecía ser una simple corriente de atracción física ha terminado derivando en un torrente de acoso y persecución. Especialmente después de que se haya confirmado un lamentable suceso. Se hizo muy viral un momento vivido por Ivana durante la celebración del Croacia - Bélgica de la jornada 3 de la fase de grupos.

Mientras su selección se jugaba el pase a octavos, ella acudió al Estadio Ahmad bin Ali para seguir el partido. Como todos los aficionados y aficionadas, bajó por las escaleras del coliseo qatarí para buscar su localidad. Sin embargo, a su paso iba desatando las miradas de muchos hombres locales que incluso no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para fotografiarla. No obstante, no era por una impresión visual a la que no están muy acostumbrados, sino que lo hacían con la intención de denunciarla ante las autoridades estatales.

Un operario qatarí mirando a la modelo croata Ivana Knoll Reuters

La persecución a Ivana

Ivana Knoll se ha convertido en uno de los fenómenos de este Mundial. La considerada como aficionada más sexy de la Copa del Mundo de Qatar está viviendo ahora un calvario. Sus apariciones en la grada para animar a Croacia en los partidos contra Marruecos y contra Bélgica han dado la vuelta al mundo y han provocado la ira de muchos qataríes, quienes consideran su forma de vestir y de "exhibirse" como una ofensa a su "cultura" y a su país.

Se podría decir que Qatar ahora mismo se encuentra divida en dos mitades, la que apoya la libertad de esta modelo e influencer croata, y la que preferiría verla presa por considerar su comportamiento como obsceno, provocativo e indecente para una mujer. Hay que recordar que precisamente las féminas son uno de los colectivos sociales más perseguidos por las leyes y costumbres qataríes, las cuales niegan buena parte de sus derechos y libertades.

Knoll llegó a ser 'Miss Croacia' y ahora iba camino también de convertirse en 'Miss Mundial'. Sin embargo, lo que parecía ser una simple anécdota, se ha transformado en una persecución. Muchas de las personas que sacaron sus teléfonos móviles para fotografiar a la joven lo hicieron para denunciar su comportamiento a las autoridades del país con la intención de encarcelarla o de que pueda recibir un severo correctivo.

Esta situación ha sido confirmada por un conocido empresario qatarí que cuenta con importantes influencias dentro del gobierno nacional y de la Familia Real. "Solo para vuestra información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Lo podéis confirmar con cualquier qatarí. Es para denunciarla". Esto afirmaba Mohammed Hassan Al-Jefairi.

El hecho de denunciar a Ivana Knoll por sus peculiares atuendos, casi siempre con los colores típicos de la bandera croata, no es algo aislado, sino que muchos quieren que suponga un antes y un después en la Copa del Mundo. Consideran, y así lo afirman a través de sus redes sociales, que un castigo serviría como medida ejemplarizante para que ninguna mujer ofendiera con sus vestimentas a su cultura. Un correctivo para terminar con el 'fenómeno Knoll' y así conseguir que el resto de aficionadas vistan de un modo más discreto y holgado.

Las autoridades qataríes, que no se han pronunciado todavía en el caso particular de Ivana, sí han recordado que todas las personas que han viajado hasta el país árabe para seguir la Copa del Mundo estaban advertidas de que debían respetar un código de decoro para garantizar una buena convivencia.

"Se espera que los visitantes, tanto hombres como mujeres, muestren respeto por la cultura local evitando la ropa excesivamente reveladora en público. En general, se recomienda a hombres y mujeres que se aseguren de llevar los hombros y las rodillas cubiertos". Así lo manifestaba una autoridad del sector turístico de Qatar.

Países como Reino Unido dieron una serie de directrices básicas a sus ciudadanos a petición del gobierno local en referencia a esta situación antes de viajar: "Se espera que las mujeres se cubran los hombros y eviten llevar faldas cortas. Las mujeres que viajen a la nación árabe también tienen prohibido llevar ropa ajustada o enseñar el escote". Así lo dictaminó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Ivana no solo está sufriendo el hecho de que muchos quieran usar su caso para generar miedo entre las mujeres, sino que está viviendo una auténtica persecución en redes sociales. La modelo, que cuenta con 1,2 millones de seguidores en Instagram, está recibiendo multitud de insultos. "Qué vergüenza de una chica tan hermosa, qué triste", "¿de qué sirve ser rica, empresaria, tan guapa y sexy si está tan desesperada por llamar la atención?" o "no sé por qué no te han echado, eres como un insulto para el país" son algunos de los mensajes que le lleguen casi cada minuto.

La modelo croata Ivana Knoll durante un partido de su selección en el Mundial Europa Press

La defensa de Ivana

Ivana Knoll sabe que se ha convertido en un personaje totalmente reconocible en Qatar. De hecho, ahora mismo es mucho más famosa allí que muchos de los futbolistas que siguen vivos en el Mundial con sus selecciones. Lamenta la situación en la que se ha visto envuelta especialmente porque no ha visto quejas cuando muchos aficionados hombres animan a sus equipos sin camiseta y pintados con los colores de sus países, una práctica habitual en hinchadas pasionales como la argentina, la uruguaya o las africanas.

A pesar de que no es plato de buen gusto para ella sentirse en el ojo del huracán, asegura que no va a parar de vestir como le venga en gana y que va a luchar contra la represión que se vive en este tipo de estados. Por si fuera poco, asegura haber hablado con mucha gente de Qatar que no ve mal lo que hace y que apoya su aperturismo.

La modelo ha hablado con el portal estadounidense TMZ Sports donde ha ofrecido su versión: "Gente de Qatar me ha confirmado que puedo llevar lo que quiera. No sabía que mi vídeo en bikini caminando junto al mar iba a ser un asunto tan importante. Todo el país está hablando de ello. Todo el mundo me conoce aquí, pero vi que muchos me aceptaban".

Además, asegura que de alguna forma se siente como un elemento o icono de lucha, esperando conseguir que al menos las mujeres extranjeras puedan hacer lo que a las locales no les dejan, ya que solo así Qatar conseguirá abrir su mente al progreso y a la normalidad. Sin respetar a sus visitantes, las mujeres qataríes nunca podrán disfrutar de estas libertades.

"Nunca tuve miedo de que me detuvieran por ser lo que soy y no creo que pueda hacer daño a alguien llevando un bikini. Y si eso merece ser arrestado, entonces arréstenme a mí". Mientras Qatar quiere detener el 'fenómeno Ivana Knoll' y mandar un mensaje a todas las aficionadas llegadas hasta el país, esta modelo y aficionada a la selección croata quiere llevar a buen puerto su lucha y ver a Luka Modric levantar la Copa del Mundo.

