España firmó la peor tanda de penaltis de la Historia y ya es el peor el equipo de los Mundiales

A España le persiguen varios récords negativos: solo ha ganado tres partidos (de 11 jugados) en los últimos tres Mundiales, sus últimas cinco eliminatorias (incluyendo la Eurocopa) se han ido a la prórroga y ninguna otra selección lo hace peor en las tandas de penaltis. La eliminación ante Marruecos deja a la Selección al frente de un ranking nefasto.

Ningún otro país ha perdido más tandas de penaltis en los Mundiales que España. Suma cuatro por solo una ganada, la de República de Irlanda en los octavos de 2002. A la siguiente ronda caería en aquel infame partido contra Corea del Sur. En México 1986 fue eliminada en cuartos por Bélgica y en Rusia 2018, como ahora contra Marruecos, cayó tras la fase de grupos ante la anfitriona.

Y no solo eso. La tanda con la que este martes se despidió de Qatar queda como la peor de la historia de los Mundiales. El 3-0 ante Marruecos, perdiendo sin anotar un lanzamiento, solo se compara con la derrota de Suiza contra Ucrania en octavos de final del Mundial 2006. A España no se le dan bien los penaltis y quedó demostrado en otro partido para el olvido.

La FIFA introdujo las tandas de penaltis en los Mundiales en 1978, aunque no fue hasta la siguiente edición (justamente España 1982) cuando se dio la primera. 40 años más tarde, con la de la Selección y Marruecos en Qatar siendo la última, ya son 32 en total.

El lanzamiento de Achraf Hakimi contra España dio la victoria a su país y se convirtió en el penalti 203 anotado en las tandas de los Mundiales. No cabe duda de que es más fácil meterlos que fallarlos, tal y como demuestran los porcentajes: el 69% han acabado con el balón dentro de la red, mientras que el 31% (91) no.

Con España no ocurre lo mismo. En cinco tandas diferentes, ha lanzado 22 penaltis. 13 fueron gol y 9 no, resultando en porcentajes de 59% y 41% respectivamente. Cuenta con el peor promedio de las selecciones que han jugado más de dos en los Mundiales, que son: Argentina (5), Alemania, Brasil, Francia, Italia, Inglaterra (4), Países Bajos y Croacia (3).

Incluso en el Mundial que se ganó en 2010, Villa falló un penalti ante Honduras que no formaba parte de una tanda. El palo de Sarabia y las paradas de Bono a los lanzamientos de Carlos Soler y Sergio Busquets forman ya parte de la historia negra de España en los Mundiales.

La tanda de penaltis perfecta en los Mundiales no existe. Ninguna selección ha ganado 3-0 sin fallar una pena máxima. Solo dos han logrado ese resultado, Ucrania y Marruecos, pero ambas fallaron un lanzamiento. En 2006 fue el mítico Andriy Shevchenko, que erró en el primer penalti de la tanda, y 16 años después fue Badr Benoun, en el tercer turno de su país.

Suiza y España quedan como las otras protagonistas, las de las peores tandas de penaltis vistas en los Mundiales. Los tres jugadores españoles recogen el testigo de los tres suizos que fallaron en el estadio Rhein Energie de Colonia: Marco Streller, Tranquillo Barnetta y Ricardo Cabanas.

Ningún futbolista ha fallado dos penaltis en tandas diferentes en los Mundiales. La lista total sí incluye a nombres legendarios: Platini falló ante Brasil en 1986, Maradona contra Yugoslavia en 1990, Baggio ante Brasil en 1994... Este último lo hizo en una final y perdió. Solo esa y la de Alemania 2006 (Italia ganó a Francia) se decidieron en penaltis.

En el fútbol español aparecen nueve nombres diferentes. El primero en fallar fue Eloy Olaya, el único en hacerlo en una apretada tanda contra Bélgica. Pocas veces en los Mundiales se ha tenido que recurrir al décimo lanzamiento, como fue este caso, y solo en dos ocasiones se ha llegado a la muerte súbita: Alemania Occidental ganó a Francia en 1982 y Suecia a Rumanía en EEUU 1994.

Olaya lo tiró casi al centro y paró Pfaff. Cuatro Mundiales más tarde, en 2002, Juanfran y Valerón mandaron el balón fuera en la tanda que se ganó a Irlanda, marcando Mendieta el definitivo. Más trágico fue el que Lee Woon-jae paró a Joaquín en la siguiente ronda, en un partido que nunca debió llegar a los penaltis.

El último precedente era el de Rusia 2018. España cayó contra la anfitriona en octavos. Iniesta y Piqué empezaron marcando, Koke disparó al centro y paró Akinfeev, anotó Ramos y el portero ruso detuvo con el pie el lanzamiento definitivo de Aspas. La rival de la Selección anotó los cuatro penaltis que tuvo y pasó a cuartos.

Historia de las tandas

España no tiene suerte o no sabe jugar los penaltis, según aquellos como Luis Enrique que no creen que sea una lotería. Y mira que solo Argentina ha disputado tantas tandas en los Mundiales. La Albiceleste, sin embargo, da la vuelta a sus registros y solo ha perdido una: ante Alemania en 2006, día en el que Lehmann detuvo dos lanzamientos a Ayala y Cambiasso gracias al papelito en el que tenía apuntado dónde tiraba cada uno.

Lo de Alemania es quizás más impresionante, ya que ha ganado las cuatro tandas que ha disputado en los Mundiales. Ese 100% de acierto lo tiene también Croacia, aunque con una menos disputada. En 2018, alcanzó la final tras ganar antes en penaltis a Dinamarca y Rusia. Esta semana hizo lo mismo con Japón.

La derrota de España contra Marruecos le desmarca de las otras dos selecciones con las que empataba a tandas perdidas: Inglaterra e Italia. Eso sí, la última que perdieron los ingleses fue ante Portugal en 2006 y los italianos ante Francia en 1998.

Así se cuenta la historia de los Mundiales desde el punto fatídico. España es la que peor parada sale de un mecanismo que se estrenó en su propio Mundial, hace 40 años. En Qatar, la selección con peores números en las tandas de penaltis calcó la peor de todos los tiempos. Es la mancha del fútbol español en el mayor de los torneos.

