Wenger da la clave sobre la ganadora del Mundial y atiza a Alemania tras sus reivindicaciones políticas

El Mundial de Qatar ya enfila su recta final tras empezar las eliminatorias directas con los octavos de final. Muchas favoritas han conseguido superar la fase de grupos, aunque no sin sufrimiento como ha podido ser el caso de España. Otras, como Alemania o Bélgica, cayeron de manera sorprendente.

Una voz autorizada dentro del mundo del fútbol como Arsène Wenger ha querido analizar todo lo ocurrido hasta el momento. El entrenador francés, ahora miembro del comité técnico de la FIFA, explicó cierto de los aspectos claves para aquella selección que quiera levantar la Copa del Mundo.

También, de manera sorprendente, lanzó un duro mensaje Alemania tras su prematura eliminación del Mundial. El galo se mostró muy contundente con la actuación de los germanos y dejó en entredicho sus reivindicaciones políticas. "Selecciones como Francia, Inglaterra o Brasil jugaron bien su primer partido. Fueron equipos que se enfocaron en el torneo y no en una demostración política", remarcó.

Wenger observando el Francia - Polonia. REUTERS

Una sutil crítica, pero sin llegar a nombrar directamente a Alemania. La selección de Flick se caracterizó por su gesto tapándose la boca antes de empezar su andadura frente a Japón en el Mundial o su lucha por llevar el brazalete 'One Love', aunque finalmente recularon. Sin embargo, no fueron capaces de superar la fase de grupos y dijeron adiós antes de lo previsto.

Clave para ganar el Mundial

Ársene Wenger también señaló la principal característica que tendrá la selección que se alce con el título del Mundial en Qatar. "Está habiendo mucho juego por bandas, muchos goles que vienen de centros laterales. Las zonas centrales están bien cubiertas. La selección con mejores bandas ganará el torneo", recalcó.

También se mojó a la hora de hablar de las más importantes y de las dificultades que han tenido para avanzar de ronda. "Las grandes selecciones han estado a la altura y algunas han sufrido. Los que jugaron bien, después les ha costado rendir. Por ejemplo: Inglaterra, EE UU, Gales… En Inglaterra han aprendido mucho a nivel de competiciones. A diferencia de Bélgica, Inglaterra está en un momento óptimo", aseguró el francés.

Entre otros temas, Wenger también dio su opinión personal sobre los cambios introducidos en los últimos años por la FIFA. Destacó principalmente el de las sustituciones. "Nadie quiere volver a los tres cambios, sólo hay tres posibilidades de cambiar cinco jugadores y no cinco de cambiar a los cinco. Creo que no vamos a volver a los tres cambios. No repercute en tiempo de eficiencia.Hay más tiempo añadido y menos goles en esos minutos. Puede que afecte al físico, porque es más exigente", aseveró.

Por último, quiso mandar un mensaje de apoyo a leyenda del fútbol Pelé. El histórico ganador de tres Mundiales con Brasil está pasando por sus peores momentos y el técnico no dudó en enviarle un cálido mensaje. "Era mi ídolo de la infancia y le deseamos una pronta recuperación. Hablé hace poco con su agente y no estaba pesimista. Me dijo que vuelve habitualmente al hospital, pero no es grave. Ojalá que así sea. Hay que esperar", terminó.

