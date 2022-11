Luis Enrique: "Pensamos en ganar porque queremos ser primeros de grupo"

España tiene un plan claro. Pero también muchos castillos en el aire alrededor. Unos piden perder para no ser primeros de grupo y evitar a Brasil en cuartos. Otros ganar y luchar por el orgullo del equipo a pesar de que eso pueda traer un cruce más complicado alardeando de la que mejor ha jugado hasta ahora en el Mundial es el equipo de Luis Enrique.

Sin embargo, en el vestuario nacional y en la cabeza del técnico la idea está clara: hay que ganar a Japón. El combinado español se enfrenta al equipo nipón en la última jornada de la fase de grupos y Luis Enrique ha pasado por rueda de prensa para poner los puntos sobre las íes. Intentar ganar no es negociable y por ello, todos los jugadores estarán disponibles para lo que se presenta como la tercera final de siete. Aún así, España sabe que tiene casi seguro el pase y todo de cara para ser primera.

Objetivo: primeros de grupo

"No pensamos especular con ningún jugador. Solo pensamos en ganar porque los cuatro equipos se pueden clasificar. Queremos quedar primeros. No podemos ni debemos especular. Es muy humano hablar de ello, nosotros lo hemos hecho, pero no vale de nada elegir. Ojalá nos veamos con Brasil en cuartos porque eso significa que los dos quedamos primeros de grupo. Siempre será favorita, pero pagar un Mundial hay que ganar a todos los que toquen. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones o nosotros no lo entendemos así. Quedar primeros significaría que hemos sido mejores".

No vale hacer cuentas

"Imagina. Vamos 0-0 en los dos partidos... y en el 95' de los dos partidos marcan Japón y Costa Rica. Estás fuera. No podemos hacer la cuenta de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones y yo no lo entiendo así. Además no hay un lado más fácil en el futbol. Queremos ser primeros y luego para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores".

Luis Enrique, en el banquillo de la Selección EFE

Cómo llevar una concentración

"Normalidad. Son chavales, algunos tienes hijos. Me parece positivo que tengan un día libre, que estén con los suyos. Todos la necesitamos. No es algo marciano pensar así".

El efecto de Twitch

"Cuando ocurren las sesiones de streaming no están hechas. Hay mucho topicazo de que las concentraciones deben ser rígidas. Las reuniones, el único objetivo que marqué a los jugadores al iniciar esto es el de disfrutar. Hemos copiado un lema del US Open: 'la presión es un privilegio'. Somos los elegidos que representamos a todo un país. Algo muy bonito. Tienen mucha experiencia ya y no creo que les libere con el streamig. Esto es un show. La gente viene a divertirse. Otros no. Me gusta atacar y ofrecer al aficionado algo atractivo. Intentamos vivir esto de una manera relajada. Van a perder 31 selecciones. Nos fijamos más en el camino que en el resutatdo. Buen rollo, optimismo quizás desmesurado y por encima de lo real, pero si es bueno, adelante".

El estado de los tocados

"Los dos estarán a disposición. Tanto Gavi como Rodri querían entrenar ayer y les paramos. Tienen mucha carga de minutos en sus equipos, pero están para jugar".

Ansu Fati, sin minutos

"Fue el último jugador en entrar en la lista. Traje ocho delanteros y tuve dudas si traerle a él u otro. Estoy encantado con los ocho. Vuelan. Merecen todos jugar y me duele, pero alguno se quedará sin jugar. Tomaré las decisiones según los vea. Los de la segunda parte son determinantes. Es básico por nuestra manera de jugar. Aprovechamos el desgaste hecho por el rival. Los ocho delanteros que tenemos son muy versátiles. Suelen ser los primeros cambios porque el nivel físico que les exigimos no es fácil cumplirlo durante los noventa o cien minutos".

Ansu Fati junto a Luis Enrique en un entrenamiento Reuters

Partido contra Japón

"Japón está muy bien trabajada. Nos enfrentamos a ellos en los Juegos. Siete de los nuestros estuvieron allí. Muy dinámicos, rápidos, muy 'pesados' porque presionan. Destaco el centro de campo, a los que es muy complicado quitarle el balón. También Kubo... es una gran prueba para nosotros. ¿Alguien puede descartar a Costa Rica? No. Vamos a dominar el juego, pero estamos ante una selección capaz. Puede echarse atrás, presionar. Debemos controlar la fase de inicio y la finalización".

Juego de la Selección

"Los errores se detectan muy fácil. Hoy la repasaremos en el campo, parados. En general estoy muy satisfecho de lo que es la Selección. Hasta ahora no hemos ido por debajo en el marcador. Afrontamos el tercer partido con las garantías de lo que hemos hecho. Lo que vemos en el campo es el reflejo de lo que se hace en el entrenamiento".

