Asensio: "No nos vamos a confiar porque Luis Enrique no nos va a dejar"

España está en una nube tras la goleada a Costa Rica. Una victoria contundente, la mayor de la Selección en la historia de los Mundiales, que sirve para dar moral y confianza al equipo de Luis Enrique. Hasta ahora, nadie ha mostrado esa solidez y esa contundencia salvo Inglaterra, que goleó a Irán por 6-2.

'Lucho' apostó por un once titular novedoso con Rodri de central, Azpilicueta de lateral derecho y una delantera sin Morata y con Dani Olmo y Marco Asensio como falso nueve. El jugador del Real Madrid ha sido el encargado de atener a los medios de comunicación tras el triunfo de España desde la Universidad de Qatar en una rueda de prensa que ha sido para recibir elogios y no críticas, algo que también es sorprendente en el entorno de la Selección.

Primer mallorquín en marcar en un Mundial

"Un auténtico orgullo. Me siento muy feliz por el dato que me dieron ayer".

Rotaciones en el equipo

"El que decide es el entrenador y como se vio ayer, el jugador que entra está preparado. Si me toca ante Alemania empezar desde el banquillo... si tengo la oportunidad la intentaré aprovechar".

Marco Asensio, celebrando el gol de la selección española en el Mundial de Qatar 2022 con Dani Olmo Reuters

Sin excesos de confianza

"El partido de ayer nos reafirma y nos confirma que tenemos que seguir en esta línea y jugando de esta manera. Un resultado así nos da mucha confianza para lo que viene. No nos vamos a confiar porque el míster no nos va a dejar".

El papel de los delanteros

"En defensa nos pide que estemos atentos porque los delanteros somos los primeros en defender. No quiere que el rival tenga el balón y eso empieza por nuestra presión. Desde el primer día Luis Enrique me dijo que podía jugar en varias posiciones. Hacerlo de '9' significa que cada uno tiene que respetar su espacio porque jugamos como equipo de una manera en la que todos tenemos que estar coordinados. Y eso es lo que me pide".

Pasar los momentos malos

"Estoy en un buen momento. Lo llevo con tranquilidad y, en cuanto a las críticas del pasado... hay que aprender tanto de lo malo como de lo bueno. He madurado mucho en lo personal y en lo profesional y eso se nota a la hora de jugar. Espero seguir así. Es un mix de muchas cosas. Apoyo de la familia... Aunque sea joven llevo mucho como profesional y sé cómo funcionan las cosas. Analizo la situación y me miro a mí mismo para que lo de fuera no me influya. Y seguir el camino que me marco sin que lo de fuera me pueda entorpecer. Estoy muy bien. Preparado para este gran reto. Entrenando duro y fuerte para que, cuando tenga la oportunidad, dar todo por la selección. El objetivo es llegar lo más lejos posible".

Confianza de Luis Enrique

"La llamada de Luis Enrique me hizo mucha ilusión. Tenía esperanzas de estar aquí y aproveché la oportunidad. Pude seguir viniendo y eso me hace sentir muy bien".

La fuerza del bloque

"Son muchas cosas. Lo que más nos caracteriza es que somos un equipo. Vamos todos a una y la verdad es que jugamos muy bien al fútbol. Nos transmite muy bien las cosas el seleccionador. Esa es la clave".

Duelo contra Alemania

"Nos queremos asegurar pasar a octavos de final. En cuanto a Japón, son muy ordenados y disciplinados".

La revancha de Alemania

"Es una selección potente con grandísimos jugadores. El partido será complicado porque juegan muy bien al fútbol. Lo afrontamos con seriedad y nos pondrán en apuros. Intentaremos ganar y sumar otros tres puntos".

Un Mundial clave

"Un Mundial siempre es importante para cualquier jugador. No sé si es un punto de inflexión, pero para mí es muy importante. Un Mundial es cada 4 años y es especial por todo lo que he pasado y por lo especial que es este grupo. No porque acabe contrato".

El nivel de Gavi

"A veces es sorprendente por lo que hace con 18 años. Le veo entrenar y tiene un gran nivel y desparpajo. Para los de fuera puede sorprender, pero nosotros sabemos lo que nos puede dar en este Mundial".

