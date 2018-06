Manolo pide que le dejen entrar con su bombo en los estadios del Mundial: “¡Putin, amigo, cuenta conmigo!”

Manolo el del bombo está viviendo un verdadero drama en Rusia: no le dejan entrar en los estadios con su instrumento. Ha viajado hasta allí y no puede hacer lo que más le gusta. Por eso, en una entrevista en Cuatro, ha pedido intermediación a los Reyes de España y a Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) para que hablen con Vladimir Putin y le convenzan de que él no es peligroso. Es más, de que es totalmente inofensivo.

Manolo el del bombo: "¡Putin, amigo, cuenta conmigo!"

En la misma entrevista, Manolo también ha adelantando que tiene un bombo 2.0: tiene GPS por si lo pierden o se lo roban, como ya le ha sucedido en otras ocasiones. Con él ha viajado a Rusia para animar a la selección, pero de momento no le han dejado pasar con él a ningún recinto deportivo. Poco importa que haya estado en los tres choques de la 'Roja' contra Portugal, Irán y Marruecos. Su bombo no ha podido ambientar las conquistas de la selección.

Su objetivo es estar en octavos de final con el bombo y poder animar a España contra Rusia el próximo domingo a las 16:00 horas. Pero para que eso ocurra alguien tendría que avisar a la organización. De momento, él lo ha pedido a su manera, tocando el bombo y cantando: “¡Putin, amigo, cuenta conmigo!”. Imposible no hacerle caso.