Francia y Dinamarca ‘pactan’ un vergonzoso empate y firman el pase a octavos

Francia, con el empate, seguía manteniendo la primera plaza; Dinamarca, con el mismo resultado, se clasificaba como segunda. Ambos, este martes, cerraban la última jornada de su grupo. Pero podrían no haber jugado. Para qué. Cuando se dan este tipo de situaciones (a los dos les valía el puntito), qué motiva salir al campo. Las dos selecciones podrían haber quedado antes del partido, tomarse unas cervezas y decirle a la FIFA que ellas no jugaban, que no tenía sentido. No iban a marcar, no querían ganar y no pretendían pasar del cero a cero. Y así ocurrió [narración y estadísticas: 0-0].

Las casas de apuestas, a menudo, no fallan. Y, esta vez, el empate entre ambas selecciones era el que menos se pagaba de entre todos los resultados de esta última jornada de la fase de grupos. Lo sabían ellos y lo podía intuir cualquiera. Para qué arriesgar si quedando en tablas ambas pasaban a octavos. Eso debió pensar Deschamps, que dejó en el banquillo hasta a siete de los habituales. Sólo Griezmann, Varane, Kanté, de entre los titulares, formaron. El resto saltaron al campo buscando ganarse el puesto en próximos partidos.

Y, con estos prolegómenos, el partido trascendió como se esperaba: entre el aburrimiento y la inanición. Se desarrolló prácticamente sin disparos a puerta (tan solo tres de Francia en la primera mitad) y sin acciones de ataque. Ni juego, ni divertimiento, ni nada. Una falta de respeto para los espectadores –sobre todo, para los que estaban en el estadio– y un partido intrascendente que podría no haberse celebrado. Nadie lo hubiera echado de menos.

Pero, de una u otra forma, Francia estará en octavos como primera de grupo, donde se enfrentará a Argentina o Nigeria –dependiendo de lo que hagan esta tarde– y Dinamarca se verá las caras contra Croacia –si estos acaban liderando su grupo–. Es decir, los segundos, en teoría, se las ven con una selección más débil. Luego ya se verá.

En el otro encuentro del grupo, Perú consiguió su primera victoria en este Mundial (0-2) y queda tercera. Australia, por su parte, tan solo sumó un punto y queda cuarto. El primer ‘biscotto’ en Rusia dejó a ambas fuera de la próxima fase –también fue el primer empate del torneo–. En fin, se celebró el partido, pero podría no haberlo hecho.