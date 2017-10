Álvaro Odriozola, el lateral del futuro que pasó de 2ªB a la selección en un año

Entre el coqueto estadio de Sarriena, en la localidad vizcaína de Leioa, y el José Rico Pérez de Alicante, donde España selló este viernes su clasificación al Mundial 2018, hay una distancia de 800 kilómetros. Son dos de los puntos más alejados de nuestro país. Leioa, al norte. Alicante, al este. Pero estas dos ciudades representan el ascenso fulgurante de un futbolista que ha pasado del anonimato a ser la sensación de la selección.

A Álvaro Odriozola (San Sebastián, 1995) nadie le diría cuando estaba jugando en Leioa, en un partido de Segunda División B del que se cumple ahora un año, que justo un curso después iba a debutar con España, lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista. Ni él mismo lo podría llegar a pensar. Jamás había jugado antes en algunas de las categorías inferiores de la selección y el lateral de la Real Sociedad intentaba hacerse un hueco en el barro de la 2ªB con el filial donostiarra.

Una semana después de ese partido en Leioa, la Real Sociedad B jugó ante el Fuenlabrada y Odriozola cayó lesionado. Se perdió varios partidos pero eso no frenó su progresión. Con la llegada de 2017 (un año que jamás olvidará), el defensa vasco recibió todo de golpe: debut con el primer equipo de la Real Sociedad, convocado para la sub-21, titular indiscutible en el conjunto txuri-urdin, la llamada de Julen Lopetegui y la titularidad con España en su primer partido. Una de las progresiones más rápidas que se recuerdan.

De no estar convocado a ser titular

Álvaro Odriozola se convirtió el viernes en el jugador 776 en vestir la camiseta de España, quinto al que hace debutar Lopetegui. Lo más notable es que salió de titular, en la decisión más sorprendente del seleccionador, ya que el lateral no había entrado en los planes de Julen. Odriozola no estaba convocado, pero la lesión de Carvajal le hizo un hueco en la concentración. De no estar en la lista a ser titular ante Albania.

Álvaro Odriozola en el España - Albania.

Y la imagen fue francamente buena. Dominó su banda en todo momento, no se achicó y entró bastante en juego. Suya fue la asistencia del tercer gol, obra de Thiago, en una jugada muy de lateral: corrió la banda, llegó a la línea de fondo y centró para que el jugador del Bayern rematara de cabeza sin problemas.

"Cuando me ha dicho Julen que iba a ser titular me temblaban las piernas. Lo primero que he hecho al enterarme ha sido llamar a mi ama y casi le da un infarto", comenzó Odriozola tras el partido. "No se puede pedir más. Debut, titular, asistencia, tres puntos y clasificación al Mundial. Esto es un sueño", añadió. De él dijo Lopetegui que "mostró mentalidad y personalidad que es lo que se les exige a los jugadores en la selección española".

A pesar de su buena actuación en Alicante, todavía es duda para el Mundial, ya que su irrupción en esta concentración se debe a la baja del lateral del Real Madrid. El puesto de la banda derecha ha venido teniendo dos jugadores fijos en los últimos partidos: Carvajal y Azpilicueta, que puede jugar también en el lado izquierdo. Por eso es difícil entrar con un bloque ya formado.

Relevo de Carvajal en España... ¿y en el Madrid?

La entrada de Odriozola por Carvajal con España refleja también muy bien lo que podrá pasar en el Real Madrid, porque el equipo blanco también está detrás del lateral de la Real Sociedad. Con la salida este verano de Danilo, ese puesto, el de suplente de Carvajal, quedó vacante. Se decidió no fichar y que se quedara Achraf. Pero la temporada es larga y con la lesión ahora del madrileño se abre un espacio que hubiera ocupado Odriozola.

Además, el vasco es un seguidor de dos de las grandes estrellas del Real Madrid como Cristiano Ronaldo o Isco. Así lo demostró en sus redes sociales hace unos años. "Parabens Cristiano ídolo desde hace mucho tiempo" o "Isco te quiero" escribió el vasco. De 21 años, solo disputó un partido como titular en el pasado Europeo sub-21 con la España de Celades, a la que fue convocado por primera vez en marzo. Estuvo por detrás de Bellerín.

Odriozola, de cara, celebra un gol de España a Albania. REUTERS

Asentado ya en la Real Sociedad de Eusebio, el reto ahora es controlar el posible ansia de crecimiento. Todo ha sido muy rápido. Odriozola debe saber su situación y no ir con prisas. Lo más inmediato que le viene será este lunes, día en el que España cierra la fase de clasificación al Mundial en Jerusalén (20:45 horas).

En juego ser cabeza se serie en el sorteo del Mundial

Con Israel eliminada y España clasificada, el duelo sirve únicamente para saber si 'La Roja' será cabeza de serie en el sorteo del próximo 1 de diciembre. Para ello necesita ganar y que fallen otras selecciones de otros equipos como Bélgica, Argentina, Portugal, Chile o Francia, que están por delante en el ranking FIFA. Sería un milagro que España no partiera en el bombo 2 del Mundial.

A falta de Piqué, Silva y Thiago, los dos primeros por sanción y el tercero por lesión, se espera que Lopetegui haga muchos cambios. Puede hasta poner un once distinto al del pasado viernes, dando entrada a jugadores como Kepa, Nacho, Bartra, Monreal, Callejón, Pedro o Aduriz.

El encuentro de este lunes en Israel será el último oficial antes del Mundial. Quedarán después cuatro amistosos entre la temporada de clubes (noviembre y marzo) para perfilar la España que veremos en Rusia, donde se verá si las buenas sensaciones que ha dejado la selección son reales.