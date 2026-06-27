No son todas buenas noticias: la Selección, en vilo por el hombro de Yeremy Pino y la lesión muscular de Nico Williams

Yeremy Pino se duele de la clavícula durante el partido ante Uruguay. Reuters

La victoria de España ante Uruguay ha salido más cara de lo previsto. La Selección cerró la fase de grupos invicta y como primera de grupo, sí, pero pierde a dos jugadores clave, con pronóstico incluso de que no vuelvan a jugar más en este Mundial. Han saltado las alarmas en Chattanooga.

"Hoy ha sido un partido que nos ha puesto a prueba por su intensidad y exigencia", admitió De la Fuente, que cerró la fase de grupos con dos jugadores tocados. La mayor preocupación es Yeremy Pino.

Apenas unos minutos después de entrar al campo, en el 66, cayó al suelo tras un choque con Bentancur y se lesionó el hombro. Completó el encuentro con el brazo inmovilizado junto al pecho y llegó al vestuario entre lágrimas.

"Veremos el alcance, pero puede ser una rotura de clavícula", se limitó a señalar el seleccionador.

También terminó con molestias Nico Williams, víctima de una durísima entrada de Nico de la Cruz. "Estás loco", le recriminó el jugador del Athletic al uruguayo. El extremo, que ya arrastraba problemas musculares, abandonó el estadio cojeando.

El seleccionador también analizó su estado de salud en rueda de prensa: "Hay que esperar, tiene una molestias. Puede ser una sobrecarga o fatiga. Veremos".

La dureza marcó el encuentro desde el primer minuto. Ugarte, que acabó lesionado, buscó constantemente a Pedri; Mikel Merino recibió golpes de todos los frentes; y entre Canobbio y Sanabria se encargaron de perseguir y castigar a Lamine Yamal.

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La tensión fue constante sobre el césped. Uruguay llevó el partido al límite y el nerviosismo también alcanzó a Marcelo Bielsa.

A medida que se consumaba la eliminación de su selección, el técnico argentino abandonó su habitual serenidad para vivir el choque de pie, dando instrucciones a gritos. Incluso al término del encuentro elevó el tono con la periodista uruguaya que esperaba para entrevistarle.

España, sin embargo, evitó escudarse en la dureza del rival para justificar una actuación discreta. "Era muy difícil enlazar tres o cuatro pases seguidos por la presión tan intensa. Y cuando conseguíamos combinar, nos hacían falta. Hemos sufrido mucho, pero el equipo ha hecho un esfuerzo enorme y ha demostrado un nivel de concentración altísimo para no entrar en las provocaciones", explicó Luis de la Fuente.

Una juego agresivo

Tampoco quisieron alimentar la polémica Álex Baena y Marcos Llorente al término del partido. "Ellos se jugaban la vida. Siempre son intensos y esta vez lo fueron todavía más", señaló el autor del único gol del partido y MVP. "Es fútbol y nos vamos a encontrar más partidos así", añadió el autor de la asistencia del gol.

Esta situación agrava los planes de Luis de la Fuente en la delantera. Con dos extremos K.O., solo restaría la opción de Víctor Muñoz (que también está entre algodones) como revulsivo y la de Ferran, aunque este último está más acostumbrado a la punta de lanza.

😨 La reacción de Bielsa... DA MIEDO



El entrenador uruguayo reaccionó así antes de hablar al acabar el partido mientras se preparaba la periodista.



No habló con Muslera en el cambio y así explicó por qué Valverde salió en el minuto 55.#MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BkCOWE4dBl — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

En el bando uruguayo apenas hubo explicaciones. Los jugadores, molestos con el planteamiento de Bielsa tras una eliminación que los envía de regreso a Montevideo, optaron por guardar silencio.

El 'Loco' Bielsa asumió toda la responsabilidad. "No logré convertir el talento de los jugadores de Uruguay en un equipo que mereciera clasificarse", reconoció.

Aun así, defendió que su selección hizo méritos para sumar siete puntos -aunque solo terminó con dos-, explicó que sustituyó a Valverde "para buscar más presencia en ataque" y reveló que fue Muslera quien pidió no salir a disputar la segunda parte después del error que permitió el gol de Baena.