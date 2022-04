Raúl Moro, el español de la Lazio, asaltado y golpeado en plena calle por un grupo de 'falsos policías'

El jugador español de la Lazio, Raúl Moro, ha vivido una auténtica pesadilla. El futbolista de tan solo 19 años ha sido asaltado por un grupo de delincuentes que, haciéndose pasar por policías, pretendían robarle su coche y que para ello le detuvieron en la carretera y le agredieron. Un episodio terrible que sin duda tardará en olvidar.

El integrante del equipo italiano se encontraba circulando con su vehículo en compañía de su padre cuando vieron aparecer otro coche que se entrometía en su camino. Eran las 23:00 horas aproximadamente y los asaltantes aprovecharon la escasez de gente en la zona de la ciudad de Roma en la que se encontraban para poder llevar a cabo su fechoría a sus anchas.

El excanterano de equipos como FC Barcelona o Espanyol vio como ese otro vehículo les cerraba el paso y les daba el alto haciéndose pasar por la policía. Una situación que les pareció extraña, pero ante la que tuvieron que detenerse. Sin embargo, fue en ese momento cuando dio comienzo a su verdadera pesadilla.

De ese misterioso coche que parecía ser de la policía se bajaron varios individuos que instaron a Raúl Moro y a su padre a bajarse del vehículo. Les agredieron y robaron el automóvil para darse después darse a la fuga. Una maniobra rápida y efectiva, pero no exenta de violencia, ya que tanto Raúl como su padre tuvieron que ser atendidos.

Poco después, la Policía de verdad se acercó hasta el lugar de los hechos para ayudar al futbolista y tomarles declaración tras lo sucedido. Los hechos se están investigando y se espera que en las próximas horas puedan tener algún detalle más sobre el paradero del vehículo y también sobre la identidad de los delincuentes que se habían hecho pasar por policías para poder asaltar con mayor facilidad el coche del jugador de la Lazio.

Se investiga lo sucedido

De momento no se sabe nada de ellos, ya que se marcharon sin dejar rastro alguno, dando muchas pistas de que probablemente fueran una banda criminal muy profesionalizada. La Gazzetta dello Sport ha informado también en las últimas horas de que tanto Raúl como su padre tuvieron que recibir atención sanitaria y por eso fueron trasladados al Hospital de Casilino donde fueron examinados y donde se recuperaron, ya no solo de las lesiones, si no del terrible susto.

Un trance complicado de superar para un chico tan joven como Raúl y quien está empezando ahora prácticamente su carrera profesional. El centrocampista catalán subió al primer equipo de la Lazio en el año 2020 después de haber pasado por el filial del equipo romano. Además, forma parte de manera habitual de los planes de la selección española Sub21 que dirige Luis de la Fuente.

