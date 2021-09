Guardiola y su pulso contra la afición del City: "No voy a disculparme por lo que dije"

Guardiola tiene clara su postura en el conflicto que se ha abierto con la afición del Manchester City. El técnico catalán no está dispuesto a dar ni un paso atrás y ya ha asegurado que no se va a disculpar por las palabras que pronunció tras la victoria de su equipo ante el Leipzig.

Allí, el entrenador se quejó de la desangelada imagen que ofreció el Etihad Stadium donde hubo muchos menos espectadores de los permitidos por la normativa contra la Covid-19. Concretamente solo acudieron 38.000 de los 55.000 posibles. Pep echó de menos el apoyo de los suyos en lo que era el debut del equipo esta temporada en Champions y ante un rival de entidad como el RB Leipzig.

Guardiola encontró la respuesta de los aficionados que han querido mandar un mensaje a través de su portavoz, y ahora el técnico ha devuelto el golpe asegurando que no va a pedir perdón por algo que ya ha hecho antes en su carrera y que, además, se ha malinterpretado de forma intencionada.

El entrenador ha hablado en la previa a su duelo de este fin de semana en la Premier League contra el Southampton: "¿Dije después del partido que me decepcionó que el estadio no estuviera lleno? Es una interpretación. No voy a disculparme por lo que dije. No es la primera vez que lo digo en mi carrera, lo dije en Barcelona y en el Bayern. Cuando jugamos un partido duro como el del Leipzig y jugamos tres encuentros después sé lo difícil que es volver a pedirlo. Lo que dije fue que necesitamos el apoyo, no importa cuánta gente venga, pero les invito a que vengan y disfruten del partido porque necesitamos el apoyo".

Pep prosiguió así en su argumentación: "Estoy totalmente agradecido por el apoyo que tuvimos contra el Leipzig, fuera de casa... Siempre digo que si los aficionados quieren venir, estaremos increíblemente agradecidos porque sé lo difícil que será el partido y sé que necesitamos a nuestra gente".

"Nunca me siento aquí y pregunto por qué la gente no viene. Si no vienes, no lo hagas. No me disculparé. Necesitamos a todos juntos para hacer nuestro mejor esfuerzo. Sé que nuestros aficionados estarán allí mañana para apoyarnos y espero que el señor Parker pueda estar allí para vernos". Estas palabras iban dirigidas a Kevin Parker, secretario general del club oficial de fans del Manchester City, quien fue el encargado de cargar contra el técnico.

La defensa de Guardiola

Pero Guardiola no se quedó ahí e incluso apeló a la historia del club: "Somos quienes somos. Estamos orgullosos de quiénes somos. Conozco nuestra historia, me enteré de que estábamos en las divisiones inferiores y los aficionados viajaron para verlos. No quiero ser como Manchester United, Liverpool, Bayern, Barcelona o Real Madrid. Somos quienes somos".

Y de nuevo atacó a aquellos que según él cambian su mensaje: "La gente pone palabras en mi boca. No tengo ningún problema con los aficionados y, si los tuviera, me quedaría al margen. Fue un partido increíblemente duro contra el Leipzig, vi lo difícil que era para mi equipo en el vestuario y sé que el Southampton será duro, así que le pedí a la gente que viniera a ayudarnos. Pero estos muchachos no entienden mis comentarios y estoy aquí para defender lo que dije. Cuando cometa errores, me disculparé, pero no me disculparé por lo que dije. Yo sé quiénes somos. Me gustan los fans que tenemos".

