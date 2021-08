Guardiola no rehúye a Klopp y abre una guerra en la Premier: "Si no está de acuerdo que nos denuncie"

Pep Guardiola lleva ya muchos años en Inglaterra y se ha aprendido muy bien un dicho muy español: no morder la mano que te da de comer. Y eso es lo que hace cada vez que puede, dar la cara por sus jefes, los jeques de Emiratos Árabes Unidos que ponen el dinero para crear los súper equipos que ha tenido durante toda su estancia en la Premier League.

En tiempos de crisis como los que vive el fútbol y la sociedad actual, sorprenden algunos movimientos como los que preparan para este verano los citizens. Uno de ellos, el de Jack Grealish, ya se ha hecho, y es que el jugador inglés está a las órdenes de Pep después de un pago de más de 100 millones de libras en lo que ya es uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol.

Para justificarlo, Guardiola, además de sacar pecho por el gran trabajo que realiza la dirección del Manchester City con Mansour a la cabeza, defiende que ellos han vendido lo suficiente como para poder gastar en contrataciones de este tipo. Lo que no ha revelado es si tienen preparada alguna venta más para justificar el fichaje de Harry Kane que, de llegar, superaría ampliamente los 100 millones de libras e incluso puede que los 150.

Grealish posa con la camiseta del Manchester City Manchester City

Aún así, al técnico catalán no le han gustado para nada las palabras de Jürgen Klopp asegurando que algunos clubes como Chelsea, Manchester United y el propio City, además del PSG fuera de Inglaterra, cuentan con unas leyes y unos sistemas propios que les permiten gastar lo que otros no pueden. Y por eso, Pep ha respondido en la previa de su debut liguero ante el Tottenham.

"Antes solo había uno o dos clubes. Ahora está el Chelsea con Abramovich y nuestro club con Sheikh Mansour. Quieren invertir en el fútbol. ¿Cuál es el problema? Tenemos límites como el Fair Play Financiero y si no están de acuerdo pueden ir al juzgado y denunciarlo".

"Fichamos a Jack Grealish porque vendimos por 60 millones de libras, así que al final hemos gastado 40 millones de libras. Seguimos absolutamente las reglas. En nuestro club, los propietarios no quieren perder dinero, por supuesto, pero quieren gastar, así que podemos hacerlo".

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City Reuters

Defensa de sus jefes

Guardiola ha defendido las maniobras de los nuevos dueños del Manchester City asegurando que ellos invierten en el mundo del fútbol para hacer crecer su equipo y su liga y no para obtener un beneficio como otros propietarios: "Algunos propietarios quieren sacar beneficio del fútbol, por lo que no invierten en el equipo. Nuestros propietarios no quieren ningún beneficio, por lo que invertimos lo que podemos".

Además, recordó cómo funcionaba la historia en la ciudad de Manchester antes de la llegada de la inversión árabe, donde los de Old Trafford dominaban gracias a sus importantes desembolsos. Ahora, esa balanza se ha igualado: "Hace años, cuando el Manchester United ganaba muchos títulos fue porque gastaban más dinero que otros clubes. ¿Lo recuerdas? En ese momento el City no podía hacerlo porque no teníamos los dueños que tenemos ahora".

[Más información: Las trampas del proyecto del PSG: 500 millones en sueldos y 250 en pérdidas en la última temporada]

Sigue los temas que te interesan