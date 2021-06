Cristiano Ronaldo, al detalle: un compañero de la Juventus desvela cómo es hasta su dieta

Cristiano Ronaldo es un jugador y un delantero insaciable. Vive por y para el gol y se machaca a diario para ser decisivo en cada partido. Con el paso del tiempo se ha convertido en un futbolista total, en un jugador capaz de aportar en cualquier faceta del juego al ser un portento que reúne talento, físico y una mentalidad inquebrantable.

Por ello, a pesar de que ya ha cumplido 36 años, sigue siendo la referencia tanto de su equipo, la Juventus, como de su selección, Portugal. En otro curso en el que ha superado los 40 goles, Ronaldo se ha propuesta hacer suya esta Eurocopa y de momento lo está consiguiendo. Ya lleva cinco goles en solo tres partidos y es el líder absoluto de Portugal.

De hecho, se podría decir que gracias a Cristiano Ronaldo, Portugal ha conseguido a pasar a octavos de final. El luso anotó dos de los tres tantos que valieron la primera victoria ante Hungría y los dos goles de Portugal en su empate contra Francia. Cuatro goles claves para sumar cuatro puntos. Además, marcó otro tanto que servía para darles la victoria momentánea frente a Alemania, partido que terminaron remontando los teutones. Solo ha habido dos goles de la selección de Fernando Santos que no han llevado su firma.

Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal Reuters

Ahora, Cristiano Ronaldo tiene un reto todavía más complicado por delante, intentar batir a una de las grandes favoritas en un partido a vida o muerte. Francia y Alemania son dos de las mejores de la Euro, pero sus duelos contra Portugal eran partidos con red. Ahora no, ya que en octavos, quien cae se marcha y quien gana sigue vivo en el torneo.

Bélgica será el próximo rival que tendrá enfrente 'CR7' en la lucha por un puesto en los cuartos de final del torneo continental. Un duelo con un claro favorito, ya que el equipo de Roberto Martínez cuenta con jugadores de la talla de Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Carrasco, Mertens o los hermanos Hazard.

Precisamente un jugador de la selección belga y compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus ha hablado del luso, a quien ha definido como un futbolista total. Se trata de Daouda Peeters, canterano del filial de la 'Juve' que ha entrenado muchas veces junto a Ronaldo y con el que ya ha disputado algunos minutos en competición oficial.

Así es Cristiano Ronaldo

Peeters ha concedido una extensa entrevista a HLN donde ha hablado de su compañero al que ha analizado al detalle, incluso dando a conocer cuál es la base de su dieta: "Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola". Además de cuidar su alimentación, Daouda confirma el gran trabajo del luso con los jóvenes: "Cristiano quiere ganar siempre y en todas partes. Hace crecer a los jugadores jóvenes. Realmente te involucra. Creo que es una característica muy buena".

Cristiano Ronaldo tras uno de los goles de Alemania Reuters

El joven jugador belga asegura que no solo es suficiente con una alimentación sana y con una gran mentalidad, sino que el trabajo físico que realiza es fundamental para llegar hasta donde ha llegado y durante tanto tiempo: "No hace esos ejercicios de abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo. No es el caso que Cristiano se para frente al espejo durante horas. De todos modos, no tendría tiempo para eso. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo".

Peeters espera reecontrarse con Ronaldo en ese duelo que medirá a Portugal y Bélgica, aunque sabe que no estará para muchas bromas, ya que la competición le transforma: "Cristiano es un tipo muy agradable, pero al mismo tiempo se toma el fútbol muy en serio. En el autobús no habla de casi nada más. Estará muy motivado para vencer a Bélgica. Como siempre lo está".

