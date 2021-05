El Kocaelispor turco roza la tragedia: un jugador cae del autobús en la celebración del ascenso

Con el final de la temporada, muchos equipos cumplen los objetivos que se habían marcado al inicio del curso. Cuando esos retos se consiguen, es tiempo de celebraciones, las cuales ahora han pedido emoción y fuerza debido a las condiciones sanitarias que impiden llenar espacios y que hacen que los aficionados no puedan juntarse y abrazarse para celebrar los títulos y las hazañas de sus equipos.

Sin embargo, poco a poco se va dando cancha a esas pequeñas fiestas para celebrar los triunfos. En España se ha podido ver estos días por partida doble, primero con el Atlético de Madrid y después con el Villarreal. Aunque se han producido algunas imágenes lamentables y realmente peligrosas, ver de nuevo alegría por el fútbol en los hinchas también es un motivo de celebración, sobre todo por aquellos que han disfrutado con cautela, responsabilidad y seguridad ciudadana.

No obstante, esas celebraciones a veces no salen bien, sobre todo cuando no se tienen en cuenta unas medidas de seguridad mínimas. Algo así es lo que le ha sucedido al equipo turco del Kocaelispor, que recientemente ha conseguido el premio del ascenso a la Segunda División del país.

El hito conseguido ha sido tan grande para ellos que no han dudado en celebrarlo a lo grande por las calles de la ciudad de Izmit. Este equipo fundado en 1966 ha conseguido el pase a la élite del fútbol turco y por ello, tanto aficionados como jugadores han explotado de alegría y felicidad.

Bahri Can Avcı, uno de los jugadores del #Kocaelispor, cayó y un #video captó el momento.pic.twitter.com/hNdJKIQrYt — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) May 28, 2021

Para festejar este gran éxito para ellos, decidieron crear una rúa por las calles de Izmit, algo muy habitual, mientras los jugadores cantaban y bailaban a lo alto de un autobús descapotable. Hasta ahí, todo bastante normal. Sin embargo, con lo que no estuvieron tan atentos fue con el recorrido elegido para la celebración.

Una negligencia terrible

El club organizó una rúa por diferentes zonas y en una de ellas, el autobús debía pasar por un túnel extremadamente bajo como se pueden observar en las numerosas imágenes que se han grabado de la celebración. Tanto es así que los presentes en el autobús se tenían que avisar unos a otros rápidamente para agacharse y evitar así una tragedia. Las vigas de hormigón pasaban a escasos centímetros de sus cabezas dejando imágenes terribles. Un impacto hubiera supuesto una fatalidad increíble.

Sin embargo, no se quedó ahí la angustia de esta celebración tan mal preparada. En el momento de la tensión y de la felicidad por la fiesta, uno de los futbolistas se desequilibró en la parte alta del autobús y terminó cayendo al suelo desde el segundo piso del mismo. Un golpe brutal y seco contra el suelo que hizo que el jugador se quedara inmóvil sobre el pavimento.

En ese momento se hizo el silencio en la celebración después de segundos de verdadero drama. Además, los vehículos que venían por detrás siguiendo al autobús tuvieron que frenar en seco para evitar una tragedia todavía mayor, ya que la espeluznante caída podría haber sido el preludio de un atropello. Finalmente, el jugador fue atendido por los servicios médicos y trasladado de urgencia al hospital después de encontrarse enormemente dolorido en una tarde de fiesta marcada por la tragedia.

