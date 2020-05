Varios jugadores del Watford se suman a su capitán tras los positivos: "No entrenamos"

Este martes surgía un caso similar al de Fali, el jugador del Cádiz, en la Premier League. Troy Deeney, capitán del Watford, se negaba a volver a los entrenamientos para no poner en riesgo a su hijo, con apenas meses de edad, que tiene problemas respiratorios. El jugador inglés ha perdido recientemente a varios familiares por culpa del coronavirus, algo que ha potenciado esta decisión.

La Premier League hizo público ese mismo día que había siete casos positivos entre todos los test que había realizado en los clubes de la Primera División inglesa. El Watford confirmó que tres de esos casos eran en su club, una cuestión que ha provocado que más compañeros de Deeney se hayan unido en su rebelión a la hora de regresar a los entrenamientos.

Según informa The Athletic, varios jugadores no acudirán al entrenamiento programado para este miércoles. El club es uno de los que creen que la vuelta a los entrenamientos fue precipitada. "Nos gustaría reiniciar el juego, pero debe ser seguro. Deberíamos ser cautelosos. Ignorar las posibilidades es una locura. Se trata de salvaguardar la salud de las personas", indicó uno de los responsables del club en The Times.

Troy Deeney Instagram: (@t_deeney)

El Burnley es otro de los clubes que ha anunciado un caso positivo en su plantilla. Se trata de uno de los ayudantes del entrenador del primer equipo, Sean Dyche. En principio los equipos de la Premier seguirán con el plan previsto de entrenamientos en grupo después de que este lunes se aprobase el regreso a la actividad.

[Más información: Deeney, jugador del Watford, no entrenará por el Covid-19 y para no poner en peligro a su hijo]