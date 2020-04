Lukaku desvela que jugadores del Inter tenían síntomas de coronavirus en enero

El Inter de Milán tenía en su plantilla jugadores con los mismos síntomas que los que provoca el coronavirus desde el mes de enero. Romelu Lukaku lo ha confesado en un directo de Instagram con la mujer del jugador del Nápoles Dries Mertens, Kat Kerkhofs. El belga ha sido muy certero y crítico con la tardanza que ha habido respecto a la detección precoz de esta pandemia.

El inicio de los síntomas los sitúa después de las vacaciones de Navidad. "Tuvimos una semana libre en diciembre. Regresamos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya", explica Lukaku en este vídeo de Instagram.

El belga indica que todos han tenido algún tipo de síntoma desde ese momento. "Todos tosieron y tuvieron fiebre. Yo también estuve con molestias. Cuando me dio fiebre, tuve una temperatura mucho más alta de lo habitual. No he tenido fiebre en años", explicaba el delantero del Inter de Milán.

Lukaku celebra un gol con el Inter de Milán EFE

Y es que podían estar propagando el Covid-19 después de ese encuentro frente al Cagliari. "Después del partido hubo otra cena con los invitados de Puma, pero les di las gracias y me fui directo a la cama. Como no nos hicieron la prueba del coronavirus en ese momento, nunca lo sabremos con certeza", desvela el jugador del conjunto de la capital de Lombardía, la zona más afectada de Italia por el coronavirus.

