El Ministerio Público de Paraguay encuentra a las dos titulares de los pasaportes de Ronaldinho

Dos mujeres fueron detenidas este jueves en Asunción por supuesta vinculación en el caso del exfubolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, que siguen en la Fiscalía para declarar sobre su ingreso en Paraguay con pasaportes falsos.



Ambas serían las titulares originales de los pasaportes adulterados con los que los dos hermanos entraron el miércoles en el aeropuerto internacional de Asunción en un vuelo procedente de la ciudad brasileña de Sao Paulo, informó en un comunicado el Ministerio Público.



Antes de anunciarse esas detenciones, el fiscal del caso, Federico Delfino, dijo a los medios que los documentos fueron expedidos y retirados en Paraguay entre el pasado diciembre y enero de este año y que sus numeraciones corresponden a otras personas que no identificó en esa rueda de prensa.



Delfino explicó que el tipo penal al que se enfrentaría el exjugador del Barcelona sería el de uso de documento público de contenido falso, en tanto que los pasaportes fueron manipulados para que figuraran a nombre de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) y de Roberto de Assis Moreira, hermano del exfutbolista.



María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero, las dos detenidas, se encuentran en el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.



Por su parte, Ronaldinho y su hermano siguen en el Departamento de Crimen Organizado, del Ministerio Público, a la espera de la decisión de la Fiscalía.



El exastro del fútbol llegó a Asunción el miércoles acompañado de su hermano para presentar hoy el programa de asistencia médica gratuita "Móvil de salud de las niñas y niños", así como para lanzar "Genio de la vida", un libro sobre el que fuera internacional de Brasil.



Los dos pasaron los controles aduaneros y se alojaron en el Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, en la ciudad de Lambaré, afueras de Asunción, donde pernoctaron bajo custodia policial, una vez que la Policía Nacional dio la alerta sobre los documentos con los que entraron al país.



En ese operativo se les incautaron los pasaportes así como dos cédulas paraguayas que también habrían sido adulteradas.



En el hotel fue arrestado el brasileño Wilmondes Sousa, de quien se sospecha que dio los documentos paraguayos al bajar del avión, antes de dirigirse al control migratorio.



Delfino no explicó sobre el motivo por el que el exfutbolista hizo uso de esos documentos, puesto que salió de Sao Paulo con su pasaporte brasileño.



El fiscal señaló que los dos hermanos habían recuperado sus pasaportes brasileños en octubre o noviembre pasado, después de que les fuera retirado por problemas económicos que no detalló.



Anoche, según un comunicado de la Fiscalía, los dos hermanos declararon que fueron a Asunción invitados por Nelson Belotti, dueño del casino Il Palazzo.



Hasta el momento no hay información oficial sobre la supuesta relación con el hecho de la empresaria paraguaya a cargo del proyecto benéfico que debía de ser presentado esta tarde en el hotel donde se alojó el exfutbolista.



El ministro del Interior, Euclides Acevedo, responsabilizó esta mañana en una radio local al departamento de Migraciones del aeropuerto por no haber impedido su entrada al país, ya que su pasaporte paraguayo no apareció registrado en el sistema.

