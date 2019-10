Muere el futbolista Ezequiel Esperón a los 23 años tras caer de un sexto piso en una fiesta

El fútbol argentino está de luto y ha tenido que lamentar una nueva muerte. El futbolista de 23 años, Ezequiel Esperón, falleció el pasado domingo tras caer de un sexto piso mientras se encontraba de fiesta con sus amigos en un departamento del barrio de Villa Devoto.

Según los testigos, alrededor de las 2:55, el argentino se apoyó en una reja que estaba mal cerrada y cayó al vacío en la calle Gutemberg al 3500. Tras el incidente, Ezequiel fue socorrido por el personal de SAME y trasladado con vida al Hospital Zubizarreta.

Al llegar, se le detectó politraumatimos graves a raíz de la caída y, poco después, cuando era atendido por los médicos, falleció. Actualmente, se encontraba sin equipo tras despedirse el pasado 2 de mayo del Atlante de México, quién dio el pésame a través de las redes sociales y le homenajeó con un minuto de silencio.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.



Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX — Atlante F.C. (@Atlante) October 6, 2019

Ezequiel comenzó su andadura en el fútbol en el Club Atlético All Boys, club que lamentó su fallecimiento: "El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón. Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos".

[Más información en: Tragedia en Holanda: encuentran muerto a un futbolista en su coche tras un tiroteo]