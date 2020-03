Luis Enrique, sobre la Eurocopa aplazada: "Hay cosas positivas, nos veo capaces de ganar"

Luis Enrique ha valorado el aplazamiento de la Eurocopa a 2021 y qué consecuencias va a tener en un encuentro donde los aficionados al fútbol le han podido hacer preguntas al seleccionador nacional. La Real Federación Española de Fútbol ha publicado la segunda serie de respuestas del asturiano después de las que ya compartió este viernes.

"El cambio de fecha va afectar a los jugadores jóvenes porque van a tener más tiempo. Mi deseo es conquistar la Eurocopa y veo a España capaz de hacerlo. Hay cosas positivas en el aplazamiento de la Euro porque tendremos más tiempo para prepararla y los jóvenes podrán evolucionar más", explicó Luis Enrique.

Está muy atento a las evoluciones de Adama Traoré, uno de los nombres de moda en la primera parte de la temporada. "Le conocemos muy bien desde hace muchos años. Cuando estuvimos en el Barcelona contamos con él. Ha evolucionado muchísimo. Es un jugador muy interesante. Estamos encantados de su rendimiento", argumentó el técnico asturiano.

Luis Enrique también ha dejado las puertas abiertas a un futuro regreso al Barça como entrenador. Ya en el primer encuentro digital con seguidores a través de los canales de la Federación, dejó palabras de cariño hacia el club catalán en el que triunfó.

La puerta del Barça

"El Barcelona, como jugador, lo dejé porque pensaba que no tenía mucho más que ofrecer y como entrenador por la misma circunstancia. La relación jugador-entrenador a este nivel es muy intensa, además de mi agotamiento físico y personal, pensaba claramente que necesitaban alguien que les pudiera aportar más cosas", aseguró recordando sus salidas del club.



Sin embargo, no ve imposible un futuro regreso y dejó piropos al club. "De todos los clubes a los que he entrenado tengo una relación muy especial con el Barcelona. Allí pasé la mayoría de mi carrera como jugador y entrenador y me siento muy afortunado. A cualquiera de los equipos que he entrenado podría volver, tengo muy buena relación y espero que ellos tengan el mismo feeling".



Por último, recordó como era entrenar al argentino Leo Messi y lo que se le puede aportar a un futbolista de tan alto nivel. "A Leo Messi no se le puede decir como tiene que regatear, pasar o chutar porque es un artista y no se le asesora en eso, pero todo lo que sea sistemas, situaciones de juego, cosas a nivel global se le dice como presionar, como tiene que estar posicionado para recibir balón".

