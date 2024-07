Toni Kroos se sincera tras la Euro con Alemania: "Me he contenido hasta hoy"

El exfutbolista alemán Toni Kroos, recientemente retirado, ha roto su silencio sobre la polémica jugada del partido de cuartos de final de la Eurocopa entre España y Alemania que acabó con el sueño alemán de conquistar el torneo que se disputaba en su casa.

En su pódcast 'Einfach mal Luppen', Kroos expresó su frustración por la decisión arbitral que, según él, pudo haber cambiado el curso del partido.

El momento de discordia ocurrió cuando Marc Cucurella, jugador de España, tocó el balón con la mano dentro del área alemana. A pesar de que muchos esperaban que se señalara penalti, el árbitro del partido, Anthony Taylor, decidió no revisar la jugada.

Momento en el que Cucurella toca con la mano un disparo de Musiala.

"Me he contenido hasta hoy", confesó Kroos en su pódcast, añadiendo que al principio no se dio cuenta de la infracción, pero después de ver las imágenes, se sintió muy molesto.

Kroos explicó que durante el partido no estaba en posición de ver claramente lo sucedido, por lo que no culpó al árbitro en ese momento. Sin embargo, su opinión cambió al revisar la jugada más tarde: "Obviamente es amargo en retrospectiva cuando ves el resultado completo o la importancia de un gol en ese momento".

Añadió que lo único que podían hacer era aceptar la decisión, aunque la consideraba errónea. Kroos expresó su frustración por la falta de revisión de la jugada por parte del árbitro y el VAR.

"Creo que el problema era: sabía que si lo miraba, tenía que darlo. Y tuve la sensación de que él no necesariamente quería darlo en un juego como ese", señaló. Esta declaración refleja la desconfianza de Kroos en el sistema de arbitraje actual, donde considera que las decisiones pueden estar influenciadas por la presión del momento.

El exmadridista también criticó la inconsistencia en la aplicación de las reglas: "Los propios árbitros no saben al 100% cuál es la interpretación". Según Kroos, esta incertidumbre contribuye a la frustración de los jugadores y afecta la integridad del deporte.

El enojo de Kroos se hizo evidente mientras hablaba en su pódcast. "Sólo me enfadé cuando lo vi después, así que... (Kroos paró y respiró fuerte)... dejémoslo así", dijo, mostrando su descontento.

Su reacción tardía a la jugada resalta cómo la percepción de los eventos puede cambiar con la revisión posterior, algo que es común en el fútbol moderno con la presencia del VAR.

A pesar de su enojo, Kroos reconoció que al final tuvieron que aceptar la decisión. "En el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado", reiteró. Esta aceptación refleja la madurez del jugador, quien entiende que en el fútbol, a veces, las decisiones no van a favor de uno, y lo único que queda es seguir adelante.

Toni Kroos, con la selección de Alemania durante la Eurocopa EFE

En su pódcast, Kroos también aprovechó para hablar de sus mejores compañeros en el Real Madrid. "No seré justo porque me dejaré alguien, pero si tengo que nombrar a tres, me quedo con Ronaldo, Ramos y Modric", dijo.

A estos nombres, añadió el de Casemiro, reconociendo la ayuda y el apoyo que recibió de estos jugadores durante su tiempo en el club madrileño.

Kroos mostró un gran respeto y aprecio por sus compañeros, destacando la importancia de jugar junto a futbolistas de tan alto calibre. Su reconocimiento a Casemiro, además, subraya el valor del trabajo en equipo y cómo cada jugador contribuye al éxito colectivo.