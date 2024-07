Adiós a Toni Kroos: la derrota de Alemania ante España en la Eurocopa firma el fin de su carrera como futbolista

Una carrera de leyenda se cierra en Stuttgart. Toni Kroos (Greifswald, Alemania; 1990) dice adiós al fútbol tras la derrota de su selección contra España en los cuartos de final de la Eurocopa. El golpe fue doble para los alemanes, que se despiden de su torneo y de uno de los grandes futbolistas de su historia.

La Selección de Luis de la Fuente firmó la sentencia. Era el momento que los aficionados no querían que llegara, aunque para los españoles, los que han disfrutado de su fútbol semana tras semana durante la última década, había un claro choque de intereses. Kroos cuelga las botas sin poder sumar el trofeo de la Eurocopa a un palmarés al alcance de muy pocos.

No fue el adiós perfecto, aunque Toni sí lo tuvo el día que jugó su último partido en el Santiago Bernabéu. Aquel día no pudo contener las lágrimas, como el resto de su familia: "He estado fuerte hasta que he visto a mis niños, eso me ha matado", decía tras aquella velada tan emotiva. Pudo rematar la fiesta conquistando días después su sexta Champions League, La Decimoquinta del Real Madrid.

Kroos fue el protagonista en la previa del partido contra España. Por lo simbólico y por su obvio peso en el equipo alemán. Algún amigo suyo, este viernes en el bando contrario, bromeaba con la circunstancia de poder retirar a Toni con tal de obtener el billete a semifinales de la Eurocopa: "Esperemos", decía Joselu. "Yo voy a intentar todo para que no sea así", respondía el '8' de la Mannschaft. Y Kroos se topó con una gran selección que les deja fuera a él y a Alemania de un torneo en el que tenían muchas ilusiones.

La Eurocopa alargó cinco partidos más la carrera de Kroos. Retirado de la selección en 2021, volvió ante la insistencia de Julian Nagelsmann, el seleccionador, para que acudiera a la cita. Tono se convenció para él, a sabiendas seguramente que sería una despedida idílica para él al jugarse el torneo en su país. El 21 de mayo anunció su retirada al acabar la temporada y comenzó una dolorosa cuenta atrás.

Kroos es manteado por sus compañeros del Real Madrid en su despedida del Santiago Bernabéu EFE

A sus 34 años, Kroos todavía tenía gas para más, y así lo ha vuelto a demostrar en esta Eurocopa tras firmar una de sus mejores temporadas (sino la mejor) con el Real Madrid. Alemana ganó con su presencia en el centro del campo, ganando en equilibrio y peligro, y se erigió como una de las favoritas, aunque España ha acabado con todas sus ilusiones topándose en su camino en estos cuartos de final. Toni pasa el testigo en su selección a jóvenes como Jamal Musiala, del mismo modo que hizo con Fede Valverde en el Real Madrid.

En Stuttgart termina la carrera deportiva de Kroos, un jugador especial, que formó junto a Luka Modric una dupla inolvidable y que deja un vacío en sus equipos muy difícil de cubrir. La Eurocopa de Alemania, como el Mundial que 18 años antes se celebró en el mismo escenario y que despidió a Zinedine Zidane, pone punto final a la trayectoria del Kaiser. ¡Danke, Toni!

La carrera de Toni Kroos

Kroos, uno de los últimos futbolistas nacidos en la extinta República Democrática de Alemania, pocos meses antes de la reunificación germana, empezó en el fútbol en una academia en la que su padre era entrenador. Con 16 años, y tras un breve paso por el Hansa Rostock, entró en las categorías inferiores del Bayern Múnich.

Fue ascendiendo categorías como bávaro, y con 17 años se convirtió en el jugador más joven en debutar con su primer equipo hasta esa fecha. Su récord lo superó después David Alaba, con quien también ha coincidido en el Real Madrid en sus últimos años de carrera. Parecía que Toni lo tenía todo para convertirse en una leyenda del Bayern, pero su camino acabó siendo otro.

Guardiola y Kroos en el Bayern Reuters

Cedido un año y medio al Bayer Leverkusen -marcando nueve goles y dando 12 asistencias en una temporada-, volvió al Bayern en el verano de 2010. Kroos quería ser importante. Jugó su primera final de la Champions League en 2012, cuando el equipo muniqués fue derrotado en penaltis contra el Chelsea. Pudo redimirse un año más tarde y levantar la 'Orejona', aunque una lesión le impidió jugar aquella final contra el Dortmund.

En la temporada 2013/2014, Kroos pasó a estar dirigido en el Bayern por Pep Guardiola. Fue un buen año a sus órdenes, pero el jugador vio que el club no le valoraba como una pieza fundamental y empezó a pensar en el adiós. En el verano de 2014 consiguió uno de sus mayores logros, ganando el Mundial con Alemania, y días después se anunció su fichaje por el Real Madrid. El resto es historia.

La mayor ganga del Real Madrid

El de Kroos es recordado como uno de los mayores fichajes-ganga del fútbol. Al Madrid le costó 25 millones de euros, aprovechándose de que al jugador solo le quedaba un año de contrato con el Bayern. Era un precio muy por debajo de su valor y, sobre todo, para lo que acabaría aportando al club durante la década siguiente.

Con Ancelotti, con Rafa Benítez y con Zidane, Kroos siempre fue una pieza fundamental en el Real Madrid desde su llegada. Junto a Casemiro y Modric formó en el centro del campo la 'CMK', un tridente que fue titular en las tres finales de Champions que ganó consecutivamente el Madrid entre 2016 y 2018.

Kroos, Casemiro y Modric tras ganar La Decimotercera

El único capítulo oscuro que se le recuerda a Kroos en el Madrid fue en la temporada 2018/2019, la posterior a las salidas de Cristiano Ronaldo y Zidane. El alemán dio su nivel más bajo, siendo objeto de críticas durante esa breve etapa con Julen Lopetegui y Santiago Solari al frente del equipo. Zizou volvió al banquillo al final de la campaña y a partir de ahí Kroos volvió a reverdecer hasta el punto de ser casi más importante que en los años anteriores.

En esta última etapa, en la que se unió también el regreso de Ancelotti tras la segunda salida de Zidane, en 2021, Kroos ha levantado dos Champions más. Su estatus en el club ha acabado alcanzando el de leyenda de la institución. Su legado en el fútbol también queda para la historia: un Mundial, seis Copas de Europa, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas y tres Bundesligas, entre otros títulos. Solo se ha quedado sin ganar la Eurocopa y por culpa de España, otro país que lleva en su corazón.