UEFA plantea la posibilidad de no terminar la temporada si no se regresa antes de junio

El regreso del fútbol sigue pendiente de la evolución del coronavirus en el mundo. Europa no para de incrementar sus cifras y aún no ve ese cenit de la curva que marque la mejoría de la situación. Con Italia y España muy afectadas por esta crisis y el resto de países europeos y las islas británicas viendo como va a empeorar su panorama, la vuelta de la normalidad no se ve cercana en el horizonte.

Aún así, todos los aficionados al fútbol están preocupados por saber cuándo podrán volver a ver partidos aunque sea en la televisión. UEFA está trabajando en opciones para que puedan regresar cuanto antes las competiciones. Aleksander Ceferin ha valorado diferentes opciones en una entrevista en el diario italiano La Reppublica.

"No sabemos cuándo terminará la pandemia, así que tenemos un plan A, B y C listo para buscar diferentes soluciones", explicaba el presidente de la UEFA. La cara visible responsable del fútbol europeo hizo un llamamiento a la calma, tomando conciencia que el mundo del fútbol es un aspecto intrascendente ante la gran amenaza que tiene el mundo encima.

Ceferin, durante el Congreso de la UEFA Reuters

Ceferin no rehuye la posibilidad de que no se termine esta temporada y se de por perdida, aunque confirmó que incluso valoran utilizar las fechas previstas para la 2020/2021. "Hay varias opciones, que se reanude desde mayo hasta finales de junio. Si no pudiéramos hacerlo, la temporada probablemente se pierda. Aunque también hay una propuesta de terminar esta temporada a inicios de la próxima, que arrancaría algo más tarde", explica el presidente de la UEFA.

También habló sobre la posibilidad de que en ese presumible regreso de la competición los encuentros sean a puerta cerrada, así como la final de la Champions League. "Me cuesta imaginar los partidos a puerta cerrada, pero ahora no sabemos si vamos a reanudar, ya sea con el público o sin él. Si no hubiera alternativa, sería mejor terminar los campeonatos. Puedo decir que no pienso en las finales a puerta cerrada", argumentó Ceferin.

Los contratos que terminan

"Existe el problema de los contratos que vencen el 30 de junio, se necesitaría un compromiso. Si la temporada se desliza, siempre hay que considerar que la Eurocopa 2021 debería comenzar el 11 de junio y que para entonces también la próxima temporada tendrá que estar cerrada", argumenta el máximo mandatario del fútbol europeo ante los otros problemas que traería consigo que la temporada no pueda terminar antes de julio.

