Luis Enrique, sobre regresar al Barça: "Dejé abiertas las puertas de los equipos donde estuve"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, pidió a todos los españoles que se queden en sus casas durante la cuarentena por el Covid-19 porque aseguró que "está costando mucho controlar esta pandemia", y agradeció la labor de todo el personal sanitario de hospitales, policías y bomberos.

El asturiano no ha descartado regresar a alguno de los clubes donde estuvo entrenando una vez acabe su etapa en la Selección. "Si pudiera entrenar... creo que puedo entrenar a cualquiera en dónde he estado porque he dejado las puertas abiertas de todos. Mi etapa en el Barcelona fue maravillosa y siempre le estaré agradecido", explicó el seleccionador.

Para Luis Enrique, hacerse con el cargo de seleccionador fue "una alegría muy bestia". "Fue después del Mundial de Rusia. Me reuní con el presidente y todo fue muy rápido. No es fácil llegar y siempre pensé en la posibilidad de ser seleccionador porque me hacía mucha ilusión. Había otras opciones que manejaban. Para mí fue una alegría tremenda", sentenció el que fuera técnico del Barça.

"Me gustaría acordarme de todas las personas que desgraciadamente están en el hospital, los pacientes por supuesto, pero también todo el personal sanitario, las enfermeras, los doctores, los voluntarios que están ayudando y que anteponen la salud de los demás a la suya propia. También a policía, bomberos que ayudan a que esto sigue adelante", afirmó Luis Enrique en un encuentro virtual con aficionados antes de comenzar a responder preguntas.

Solo piensa en el coronavirus

El técnico asturiano pidió un esfuerzo a todos los ciudadanos para que eviten salir de sus domicilios. "Los que estamos en casa todos podemos quejarnos sin excepción, hasta con razón, pero hay que ser más profundos y llegar a pensar que lo que necesitamos es estar recluidos porque nos está costando mucho controlar esta pandemia".

"Está en nuestra mano poder hacerlo de manera rápida, pensar que las poblaciones que están en factor de riesgo puedan no verse afectadas de una manera tan drástica. Es importante cumplir con las normas", pidió.

La única preocupación que tiene Luis Enrique es superar esta crisis todos juntos. "No me preocupa tanto la forma de los jugadores como la salud de todos", explicaba el seleccionador. Señaló también que su objetivo es "ganar la Eurocopa", pero que en lo personal se centra en hacer todo lo que está en su mano para combatir el coronavirus.

