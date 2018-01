Zidane tras la eliminación en Copa: "Soy el responsable, esto es un fracaso"

"Me siento responsable, muy responsable". Zidane fue claro. Esta vez no ocultó la evidencia. "Es un fracaso", dijo sobre la eliminación en cuartos de Copa ante el Leganés". "Estoy muy decepcionado", añadió el francés.

Zidane aseguró que "es el palo más duro desde que he llegado al Real Madrid" y reconoció que "me he equivocado en muchas cosas. Asumo lo que hago, no me arrepiento", comentó, para más tarde decir que "nadie se esperaba" lo que ocurrió finalmente este miércoles.

"Es una eliminatoria en la que hay dos partidos. Hicimos lo que había que hacer en el primer partido pero después cuando juegas en casa no puedes hacer lo que hemos hecho", analizó Zidane, que explicó que está enfadado con él y no con sus jugadores. "La culpa es mía y no de ellos", dijo.

Zidane asintió cuando le preguntaron si se jugará el puesto ante el PSG. "Soy yo el que tengo que buscar las soluciones. Voy a pelear siempre, a seguir trabajando, a buscar cosas para que el equipo sea más eficiente". El francés también repitió que no se arrepiente de su gestión de esta eliminatoria, aunque asume el fracaso. "El equipo que teníamos era competitivo", dijo sobre los jugadores que sacó ante el Leganés.

"No hicimos un buen partido, sobre todo la primera parte. Después de haber ganado allí un partido complicado, sin jugar bien, hoy no hicimos el partido adecuado. Podemos decir lo que queremos, es muy duro, es una noche muy difícil para toda la gente. Vamos a asumir la situación, yo el primero porque soy el responsable. No podemos cambiar ya las cosas. Hay que pensar en mañana, levantarse y seguir trabajando", relató un Zidane mucho más serio de lo normal.