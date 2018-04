Cristiano Ronaldo se alza en Turín con la mejor chilena de toda la historia

Cristiano Ronaldo es insaciable. Da igual el día, el momento o el partido. No importa el rival o la ronda que sea. Escucha la música de la Champions League y se alza como sólo él sabe hacerlo. Con goles. “Su instinto asesino no se lo he visto a nadie”, reconocía Buffon en la previa en una entrevista. Y así es. Una vez más, contra la Juventus. El portugués emergió para encumbrarse con la mejor chilena de la historia. En Turín, en el estadio de la Juventus, con los italianos aplaudiendo. Vio la pelota venir y marcó la chilena de todos los tiempos.

Antes, Cristiano Ronaldo ya había marcado el primer gol del partido. Y después, Marcelo haría el tercero. El Real Madrid se alzó en Turín igual que lo hizo en la final de la Champions el curso pasado. En realidad, el portugués ya lo hizo y en un partido todavía más complicado. Anotó dos en Cardiff el curso pasado y ha vuelto a anotar otros dos ahora.

Pasan los años, se anticipa su caducidad y su final, pero no decae. Llegan los cuartos de final, o las semifinales, o la final… En definitiva, llegan los grandes días y Cristiano Ronaldo aparece. Siempre. Sin excepción. Ahí está. Cuando el resto titubean, él aparece para emerger con la figura que es, como el jugadorazo que es, como uno de los mejores de todos los tiempos. Con un gol, además, de todos los tiempos.