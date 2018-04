El equipo inglés que da primas en hamburguesas a sus futbolistas

Andy Holt, propietario del modesto Accrington Stanley, líder de la League Two, la cuarta división inglesa, está siendo investigado por recompensar a sus futbolistas con hamburguesas de una cadena de comida rápida tras vencer en sus partidos, según informan medios británicos.

La investigación no surge porque esta práctica pueda ir en contra de la dieta que a un jugador profesional se le presupone, sino que responde a la norma 61.6 de la regulación de las divisiones menores del fútbol inglés (EFL), que establece que todos los incentivos y pagos a los futbolistas deben estar incluidos en el contrato.

Holt, quien recibió una carta de la EFL explicándole la situación, se ha defendido en la red social Twitter alegando que, en caso de victoria, da 200 libras (228 euros) a sus jugadores para que coman, pero que si pierden son los jugadores los que abonan la comida.

"Es la manera en la que funcionamos. Es mi dinero, no dinero del club. También he sido conocido por haber ofrecido barra libre a los aficionados durante 10 minutos en un partido", añadió el dueño del Accrington. También en Twitter, Holt explicó que no entiende el motivo de la investigación y que la tinta que se gaste en el proceso y en la carta que le enviaron "saldrá más cara que el beneficio de todo esto".

"Me reservo el derecho a comprarle una hamburguesa a quien quiera con mi dinero", manifestó el dirigente. La EFL confirmó que se ha puesto en contacto con el Accrington y que el asunto se resolverá próximamente. En estos momentos, el Accrington es líder de la cuarta división inglesa, con 80 puntos, tres de ventaja sobre el segundo clasificado, el Luton Town.

En total, el equipo de Accrington ha sumado 25 victorias esta temporada, lo que supondría un total de 25 visitas al McDonald's y más de 5.000 libras (5.700 euros) gastadas por Holt en el caso de que la tradición se repitiera tras cada triunfo del equipo del norte de Inglaterra.