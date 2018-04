Cristiano Ronaldo es insaciable. Da igual el día, el momento o el partido. No importa el rival o la ronda que sea. Escucha la música de la Champions League y se alza como sólo él sabe hacerlo. Con goles. “Su instinto asesino no se lo he visto a nadie”, reconocía Buffon en la previa en una entrevista. Y así es. Una vez más, contra la Juventus. El portugués emergió para encumbrarse con la mejor chilena de la historia. En Turín, en el estadio de la Juventus, con los italianos aplaudiendo. Vio la pelota venir y marcó la chilena de todos los tiempos.

Chilena de Cristiano Ronaldo.