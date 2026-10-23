José Mourinho, en el banquillo del Real Madrid.

José Mourinho, en el banquillo del Real Madrid. EFE

Fútbol

24 h menos de descanso para El Clásico: la denuncia de Mou y el fenómeno que el Madrid sufre el doble en los últimos 20 años

El análisis desde 2007 revela más Clásicos con un día extra de preparación para el Barça que para el Real Madrid.

Más información: La primera gran prueba destapa las carencias del Barça: un golpe de realidad a las puertas de un Clásico que medirá su reacción

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José Mourinho terminó de digerir la goleada al Leipzig con la cabeza puesta en Barcelona.

El 4-1 del miércoles en el Bernabéu confirmó el pleno del Real Madrid en la Champions, pero el técnico portugués prefirió subrayar una desventaja que acompañará a su equipo hasta el Camp Nou: el Barça jugó el martes en París y los blancos, 24 horas después.

"Para El Clásico no existe confianza, es un partido más del campeonato, pero decir que es un partido como los otros es mentir, completamente fuera de la realidad. Estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos", dijo ante Movistar+.

Javier Tebas, en un acto.

La cuenta es exacta. Los dos encuentros europeos comenzaron a las 21.00: el Barcelona perdió 4-2 ante el PSG el martes 20 y el Madrid derrotó 4-1 al Leipzig el miércoles 21. El Clásico se disputa el domingo 25 a las 21.00, de modo que los azulgranas dispondrán de 121 horas entre inicios y los madridistas, de 97: un día entero de diferencia.

La protesta de Mourinho no describe una rareza aislada. Al revisar los Clásicos de Liga de las dos últimas décadas aparece una asimetría nítida: contando el partido de este domingo, el Madrid ha llegado con menos descanso que el Barça en 15 ocasiones, prácticamente el doble de las ocho en las que la ventaja fue blanca. En otros seis casos los dos dispusieron del mismo margen.

La serie comienza el 10 de marzo de 2007, el 3-3 del primer triplete de Lionel Messi ante el Madrid, y abarca 40 Clásicos ligueros hasta el anunciado para el 25 de octubre de 2026.

Ese punto de partida permite cubrir prácticamente 20 años y, además, enlaza con un antecedente del mismo patrón: aquel Barça también tuvo un día adicional después de jugar la Champions antes que el equipo de Fabio Capello.

2007 - 2016

Fecha

Clásico

Partido previo del Barça

Partido previo del Madrid

Más descanso

10/03/2007

Barcelona 3-3 Real Madrid

06/03, Liverpool (Champions)

07/03, Bayern (Champions)

Barça, 1 día

07/05/2008

Real Madrid 4-1 Barcelona

04/05, Valencia (Liga)

04/05, Osasuna (Liga)

Igualdad

13/12/2008

Barcelona 2-0 Real Madrid

09/12, Shakhtar (Champions)

10/12, Zenit (Champions)

Barça, 1 día

29/11/2009

Barcelona 1-0 Real Madrid

24/11, Inter (Champions)

25/11, Zúrich (Champions)

Barça, 1 día

29/11/2010

Barcelona 5-0 Real Madrid

24/11, Panathinaikos (Champions)

23/11, Ajax (Champions)

Madrid, 1 día

16/04/2011

Real Madrid 1-1 Barcelona

12/04, Shakhtar (Champions)

13/04, Tottenham (Champions)

Barça, 1 día

10/12/2011

Real Madrid 1-3 Barcelona

06/12, BATE Borisov (Champions)

07/12, Ajax (Champions)

Barça, 1 día

21/04/2012

Barcelona 1-2 Real Madrid

18/04, Chelsea (Champions)

17/04, Bayern (Champions)

Madrid, 1 día

07/10/2012

Barcelona 2-2 Real Madrid

02/10, Benfica (Champions)

03/10, Ajax (Champions)

Barça, 1 día

02/03/2013

Real Madrid 2-1 Barcelona

26/02, Real Madrid (Copa)

26/02, Barcelona (Copa)

Igualdad

26/10/2013

Barcelona 2-1 Real Madrid

22/10, Milan (Champions)

23/10, Juventus (Champions)

Barça, 1 día

25/10/2014

Real Madrid 3-1 Barcelona

21/10, Ajax (Champions)

22/10, Liverpool (Champions)

Barça, 1 día

21/11/2015

Real Madrid 0-4 Barcelona

08/11, Villarreal (Liga)

08/11, Sevilla (Liga)

Igualdad

02/04/2016

Barcelona 1-2 Real Madrid

20/03, Villarreal (Liga)

20/03, Sevilla (Liga)

Igualdad

03/12/2016

Barcelona 1-1 Real Madrid

30/11, Hércules (Copa)

30/11, Cultural Leonesa (Copa)

Igualdad

Conviene precisar qué mide la estadística. Se compara el descanso transcurrido entre el partido oficial inmediatamente anterior de cada equipo y el siguiente Clásico de Liga, pero solo cuando Madrid y Barça venían de disputar la misma competición: Liga contra Liga, Champions contra Champions o Copa del Rey contra Copa del Rey.

No se mezclan cargas de naturaleza distinta y quedan fuera los encuentros en que uno había competido y el otro no, o en que sus citas previas pertenecían a torneos diferentes.

Aplicado ese filtro, 29 de los 40 Clásicos son comparables: 15 ventajas de descanso para el Barcelona, ocho para el Real Madrid y seis igualdades. Los otros diez se excluyen.

El reparto significa que, cuando hubo una diferencia homologable, el equipo blanco quedó en desventaja dos veces por cada una del conjunto azulgrana.

2017 - 2026

Fecha

Clásico

Partido previo del Barça

Partido previo del Madrid

Más descanso

23/04/2017

Real Madrid 2-3 Barcelona

19/04, Juventus (Champions)

18/04, Bayern (Champions)

Madrid, 1 día

28/10/2018

Barcelona 5-1 Real Madrid

24/10, Inter (Champions)

23/10, Viktoria Plzen (Champions)

Madrid, 1 día

02/03/2019

Real Madrid 0-1 Barcelona

27/02, Real Madrid (Copa)

27/02, Barcelona (Copa)

Igualdad

18/12/2019

Barcelona 0-0 Real Madrid

14/12, Real Sociedad (Liga)

15/12, Valencia (Liga)

Barça, 1 día

01/03/2020

Real Madrid 2-0 Barcelona

25/02, Nápoles (Champions)

26/02, Manchester City (Champions)

Barça, 1 día

24/10/2020

Barcelona 1-3 Real Madrid

20/10, Ferencváros (Champions)

21/10, Shakhtar (Champions)

Barça, 1 día

24/10/2021

Barcelona 1-2 Real Madrid

20/10, Dynamo de Kiev (Champions)

19/10, Shakhtar (Champions)

Madrid, 1 día

16/10/2022

Real Madrid 3-1 Barcelona

12/10, Inter (Champions)

11/10, Shakhtar (Champions)

Madrid, 1 día

28/10/2023

Barcelona 1-2 Real Madrid

25/10, Shakhtar (Champions)

24/10, Braga (Champions)

Madrid, 1 día

21/04/2024

Real Madrid 3-2 Barcelona

16/04, PSG (Champions)

17/04, Manchester City (Champions)

Barça, 1 día

26/10/2024

Real Madrid 0-4 Barcelona

23/10, Bayern (Champions)

22/10, Dortmund (Champions)

Madrid, 1 día

26/10/2025

Real Madrid 2-1 Barcelona

21/10, Olympiacos (Champions)

22/10, Juventus (Champions)

Barça, 1 día

10/05/2026

Barcelona 2-0 Real Madrid

02/05, Osasuna (Liga)

03/05, Espanyol (Liga)

Barça, 1 día

25/10/2026

Barcelona-Real Madrid, por jugar

20/10, PSG (Champions)

21/10, Leipzig (Champions)

Barça, 1 día

El desequilibrio se ha concentrado, además, en la era reciente. El calendario europeo ha convertido octubre en el escenario habitual de la controversia: el Barça disfrutó de un día más en 2019, 2020, 2024, 2025 y ahora en 2026; el Madrid tuvo la misma ventaja en 2021, 2022 y 2023.

La sucesión muestra que el signo puede cambiar, aunque el balance total favorezca claramente al club azulgrana.

El contexto deportivo añade presión al debate sobre el descanso. El Barcelona recibirá al Madrid como líder, con nueve victorias en nueve jornadas y seis puntos de ventaja sobre los blancos, terceros por detrás del Atlético.

El Madrid llega con confianza

El enfrentamiento ofrece así dos escenarios muy distintos: una victoria local ampliaría la distancia hasta los nueve puntos; un triunfo visitante la reduciría a tres y frenaría el arranque perfecto de los de Flick en Liga.

La semana europea, sin embargo, ha dejado mejores sensaciones en el Madrid. El Barça sufrió en París su primera derrota del curso, un 4-2 que interrumpió una secuencia de once victorias entre todas las competiciones.

Yan Diomande, tras marcar el cuarto gol contra el RB Leipzig.

Los blancos, en cambio, encadenan cuatro triunfos y han resuelto sus dos últimos compromisos, ante Sevilla y Leipzig, con sendos 4-1. Mbappé marcó también contra los alemanes y llegará al Camp Nou con doce goles en doce encuentros esta temporada.

Mourinho, por tanto, denuncia una desventaja objetiva: 24 horas menos entre dos partidos fijados a la misma hora. El historial respalda que el Madrid la ha padecido con mayor frecuencia bajo un criterio homogéneo.

No permite afirmar que haya una relación directa con ganar o perder, pero sí poner dimensión al agravio: no es solo el domingo que viene. Desde aquel 3-3 de 2007, la balanza de los Clásicos ligueros comparables se ha inclinado 16 veces hacia el descanso del Barça y ocho hacia el del Madrid.