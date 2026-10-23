24 h menos de descanso para El Clásico: la denuncia de Mou y el fenómeno que el Madrid sufre el doble en los últimos 20 años

José Mourinho terminó de digerir la goleada al Leipzig con la cabeza puesta en Barcelona.

El 4-1 del miércoles en el Bernabéu confirmó el pleno del Real Madrid en la Champions, pero el técnico portugués prefirió subrayar una desventaja que acompañará a su equipo hasta el Camp Nou: el Barça jugó el martes en París y los blancos, 24 horas después.

"Para El Clásico no existe confianza, es un partido más del campeonato, pero decir que es un partido como los otros es mentir, completamente fuera de la realidad. Estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos", dijo ante Movistar+.

La cuenta es exacta. Los dos encuentros europeos comenzaron a las 21.00: el Barcelona perdió 4-2 ante el PSG el martes 20 y el Madrid derrotó 4-1 al Leipzig el miércoles 21. El Clásico se disputa el domingo 25 a las 21.00, de modo que los azulgranas dispondrán de 121 horas entre inicios y los madridistas, de 97: un día entero de diferencia.

La protesta de Mourinho no describe una rareza aislada. Al revisar los Clásicos de Liga de las dos últimas décadas aparece una asimetría nítida: contando el partido de este domingo, el Madrid ha llegado con menos descanso que el Barça en 15 ocasiones, prácticamente el doble de las ocho en las que la ventaja fue blanca. En otros seis casos los dos dispusieron del mismo margen.

La serie comienza el 10 de marzo de 2007, el 3-3 del primer triplete de Lionel Messi ante el Madrid, y abarca 40 Clásicos ligueros hasta el anunciado para el 25 de octubre de 2026.

Ese punto de partida permite cubrir prácticamente 20 años y, además, enlaza con un antecedente del mismo patrón: aquel Barça también tuvo un día adicional después de jugar la Champions antes que el equipo de Fabio Capello.

2007 - 2016

Fecha Clásico Partido previo del Barça Partido previo del Madrid Más descanso 10/03/2007 Barcelona 3-3 Real Madrid 06/03, Liverpool (Champions) 07/03, Bayern (Champions) Barça, 1 día 07/05/2008 Real Madrid 4-1 Barcelona 04/05, Valencia (Liga) 04/05, Osasuna (Liga) Igualdad 13/12/2008 Barcelona 2-0 Real Madrid 09/12, Shakhtar (Champions) 10/12, Zenit (Champions) Barça, 1 día 29/11/2009 Barcelona 1-0 Real Madrid 24/11, Inter (Champions) 25/11, Zúrich (Champions) Barça, 1 día 29/11/2010 Barcelona 5-0 Real Madrid 24/11, Panathinaikos (Champions) 23/11, Ajax (Champions) Madrid, 1 día 16/04/2011 Real Madrid 1-1 Barcelona 12/04, Shakhtar (Champions) 13/04, Tottenham (Champions) Barça, 1 día 10/12/2011 Real Madrid 1-3 Barcelona 06/12, BATE Borisov (Champions) 07/12, Ajax (Champions) Barça, 1 día 21/04/2012 Barcelona 1-2 Real Madrid 18/04, Chelsea (Champions) 17/04, Bayern (Champions) Madrid, 1 día 07/10/2012 Barcelona 2-2 Real Madrid 02/10, Benfica (Champions) 03/10, Ajax (Champions) Barça, 1 día 02/03/2013 Real Madrid 2-1 Barcelona 26/02, Real Madrid (Copa) 26/02, Barcelona (Copa) Igualdad 26/10/2013 Barcelona 2-1 Real Madrid 22/10, Milan (Champions) 23/10, Juventus (Champions) Barça, 1 día 25/10/2014 Real Madrid 3-1 Barcelona 21/10, Ajax (Champions) 22/10, Liverpool (Champions) Barça, 1 día 21/11/2015 Real Madrid 0-4 Barcelona 08/11, Villarreal (Liga) 08/11, Sevilla (Liga) Igualdad 02/04/2016 Barcelona 1-2 Real Madrid 20/03, Villarreal (Liga) 20/03, Sevilla (Liga) Igualdad 03/12/2016 Barcelona 1-1 Real Madrid 30/11, Hércules (Copa) 30/11, Cultural Leonesa (Copa) Igualdad

Conviene precisar qué mide la estadística. Se compara el descanso transcurrido entre el partido oficial inmediatamente anterior de cada equipo y el siguiente Clásico de Liga, pero solo cuando Madrid y Barça venían de disputar la misma competición: Liga contra Liga, Champions contra Champions o Copa del Rey contra Copa del Rey.

No se mezclan cargas de naturaleza distinta y quedan fuera los encuentros en que uno había competido y el otro no, o en que sus citas previas pertenecían a torneos diferentes.

Aplicado ese filtro, 29 de los 40 Clásicos son comparables: 15 ventajas de descanso para el Barcelona, ocho para el Real Madrid y seis igualdades. Los otros diez se excluyen.

El reparto significa que, cuando hubo una diferencia homologable, el equipo blanco quedó en desventaja dos veces por cada una del conjunto azulgrana.

2017 - 2026

Fecha Clásico Partido previo del Barça Partido previo del Madrid Más descanso 23/04/2017 Real Madrid 2-3 Barcelona 19/04, Juventus (Champions) 18/04, Bayern (Champions) Madrid, 1 día 28/10/2018 Barcelona 5-1 Real Madrid 24/10, Inter (Champions) 23/10, Viktoria Plzen (Champions) Madrid, 1 día 02/03/2019 Real Madrid 0-1 Barcelona 27/02, Real Madrid (Copa) 27/02, Barcelona (Copa) Igualdad 18/12/2019 Barcelona 0-0 Real Madrid 14/12, Real Sociedad (Liga) 15/12, Valencia (Liga) Barça, 1 día 01/03/2020 Real Madrid 2-0 Barcelona 25/02, Nápoles (Champions) 26/02, Manchester City (Champions) Barça, 1 día 24/10/2020 Barcelona 1-3 Real Madrid 20/10, Ferencváros (Champions) 21/10, Shakhtar (Champions) Barça, 1 día 24/10/2021 Barcelona 1-2 Real Madrid 20/10, Dynamo de Kiev (Champions) 19/10, Shakhtar (Champions) Madrid, 1 día 16/10/2022 Real Madrid 3-1 Barcelona 12/10, Inter (Champions) 11/10, Shakhtar (Champions) Madrid, 1 día 28/10/2023 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10, Shakhtar (Champions) 24/10, Braga (Champions) Madrid, 1 día 21/04/2024 Real Madrid 3-2 Barcelona 16/04, PSG (Champions) 17/04, Manchester City (Champions) Barça, 1 día 26/10/2024 Real Madrid 0-4 Barcelona 23/10, Bayern (Champions) 22/10, Dortmund (Champions) Madrid, 1 día 26/10/2025 Real Madrid 2-1 Barcelona 21/10, Olympiacos (Champions) 22/10, Juventus (Champions) Barça, 1 día 10/05/2026 Barcelona 2-0 Real Madrid 02/05, Osasuna (Liga) 03/05, Espanyol (Liga) Barça, 1 día 25/10/2026 Barcelona-Real Madrid, por jugar 20/10, PSG (Champions) 21/10, Leipzig (Champions) Barça, 1 día

El desequilibrio se ha concentrado, además, en la era reciente. El calendario europeo ha convertido octubre en el escenario habitual de la controversia: el Barça disfrutó de un día más en 2019, 2020, 2024, 2025 y ahora en 2026; el Madrid tuvo la misma ventaja en 2021, 2022 y 2023.

La sucesión muestra que el signo puede cambiar, aunque el balance total favorezca claramente al club azulgrana.

El contexto deportivo añade presión al debate sobre el descanso. El Barcelona recibirá al Madrid como líder, con nueve victorias en nueve jornadas y seis puntos de ventaja sobre los blancos, terceros por detrás del Atlético.

El Madrid llega con confianza

El enfrentamiento ofrece así dos escenarios muy distintos: una victoria local ampliaría la distancia hasta los nueve puntos; un triunfo visitante la reduciría a tres y frenaría el arranque perfecto de los de Flick en Liga.

La semana europea, sin embargo, ha dejado mejores sensaciones en el Madrid. El Barça sufrió en París su primera derrota del curso, un 4-2 que interrumpió una secuencia de once victorias entre todas las competiciones.

Los blancos, en cambio, encadenan cuatro triunfos y han resuelto sus dos últimos compromisos, ante Sevilla y Leipzig, con sendos 4-1. Mbappé marcó también contra los alemanes y llegará al Camp Nou con doce goles en doce encuentros esta temporada.

Mourinho, por tanto, denuncia una desventaja objetiva: 24 horas menos entre dos partidos fijados a la misma hora. El historial respalda que el Madrid la ha padecido con mayor frecuencia bajo un criterio homogéneo.

No permite afirmar que haya una relación directa con ganar o perder, pero sí poner dimensión al agravio: no es solo el domingo que viene. Desde aquel 3-3 de 2007, la balanza de los Clásicos ligueros comparables se ha inclinado 16 veces hacia el descanso del Barça y ocho hacia el del Madrid.