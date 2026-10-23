24 h menos de descanso para El Clásico: la denuncia de Mou y el fenómeno que el Madrid sufre el doble en los últimos 20 años
El análisis desde 2007 revela más Clásicos con un día extra de preparación para el Barça que para el Real Madrid.
Más información: La primera gran prueba destapa las carencias del Barça: un golpe de realidad a las puertas de un Clásico que medirá su reacción
José Mourinho terminó de digerir la goleada al Leipzig con la cabeza puesta en Barcelona.
El 4-1 del miércoles en el Bernabéu confirmó el pleno del Real Madrid en la Champions, pero el técnico portugués prefirió subrayar una desventaja que acompañará a su equipo hasta el Camp Nou: el Barça jugó el martes en París y los blancos, 24 horas después.
"Para El Clásico no existe confianza, es un partido más del campeonato, pero decir que es un partido como los otros es mentir, completamente fuera de la realidad. Estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos", dijo ante Movistar+.
La cuenta es exacta. Los dos encuentros europeos comenzaron a las 21.00: el Barcelona perdió 4-2 ante el PSG el martes 20 y el Madrid derrotó 4-1 al Leipzig el miércoles 21. El Clásico se disputa el domingo 25 a las 21.00, de modo que los azulgranas dispondrán de 121 horas entre inicios y los madridistas, de 97: un día entero de diferencia.
La protesta de Mourinho no describe una rareza aislada. Al revisar los Clásicos de Liga de las dos últimas décadas aparece una asimetría nítida: contando el partido de este domingo, el Madrid ha llegado con menos descanso que el Barça en 15 ocasiones, prácticamente el doble de las ocho en las que la ventaja fue blanca. En otros seis casos los dos dispusieron del mismo margen.
La serie comienza el 10 de marzo de 2007, el 3-3 del primer triplete de Lionel Messi ante el Madrid, y abarca 40 Clásicos ligueros hasta el anunciado para el 25 de octubre de 2026.
Ese punto de partida permite cubrir prácticamente 20 años y, además, enlaza con un antecedente del mismo patrón: aquel Barça también tuvo un día adicional después de jugar la Champions antes que el equipo de Fabio Capello.
2007 - 2016
Fecha
Clásico
Partido previo del Barça
Partido previo del Madrid
Más descanso
10/03/2007
Barcelona 3-3 Real Madrid
06/03, Liverpool (Champions)
07/03, Bayern (Champions)
Barça, 1 día
07/05/2008
Real Madrid 4-1 Barcelona
04/05, Valencia (Liga)
04/05, Osasuna (Liga)
Igualdad
13/12/2008
Barcelona 2-0 Real Madrid
09/12, Shakhtar (Champions)
10/12, Zenit (Champions)
Barça, 1 día
29/11/2009
Barcelona 1-0 Real Madrid
24/11, Inter (Champions)
25/11, Zúrich (Champions)
Barça, 1 día
29/11/2010
Barcelona 5-0 Real Madrid
24/11, Panathinaikos (Champions)
23/11, Ajax (Champions)
Madrid, 1 día
16/04/2011
Real Madrid 1-1 Barcelona
12/04, Shakhtar (Champions)
13/04, Tottenham (Champions)
Barça, 1 día
10/12/2011
Real Madrid 1-3 Barcelona
06/12, BATE Borisov (Champions)
07/12, Ajax (Champions)
Barça, 1 día
21/04/2012
Barcelona 1-2 Real Madrid
18/04, Chelsea (Champions)
17/04, Bayern (Champions)
Madrid, 1 día
07/10/2012
Barcelona 2-2 Real Madrid
02/10, Benfica (Champions)
03/10, Ajax (Champions)
Barça, 1 día
02/03/2013
Real Madrid 2-1 Barcelona
26/02, Real Madrid (Copa)
26/02, Barcelona (Copa)
Igualdad
26/10/2013
Barcelona 2-1 Real Madrid
22/10, Milan (Champions)
23/10, Juventus (Champions)
Barça, 1 día
25/10/2014
Real Madrid 3-1 Barcelona
21/10, Ajax (Champions)
22/10, Liverpool (Champions)
Barça, 1 día
21/11/2015
Real Madrid 0-4 Barcelona
08/11, Villarreal (Liga)
08/11, Sevilla (Liga)
Igualdad
02/04/2016
Barcelona 1-2 Real Madrid
20/03, Villarreal (Liga)
20/03, Sevilla (Liga)
Igualdad
03/12/2016
Barcelona 1-1 Real Madrid
30/11, Hércules (Copa)
30/11, Cultural Leonesa (Copa)
Igualdad
Conviene precisar qué mide la estadística. Se compara el descanso transcurrido entre el partido oficial inmediatamente anterior de cada equipo y el siguiente Clásico de Liga, pero solo cuando Madrid y Barça venían de disputar la misma competición: Liga contra Liga, Champions contra Champions o Copa del Rey contra Copa del Rey.
No se mezclan cargas de naturaleza distinta y quedan fuera los encuentros en que uno había competido y el otro no, o en que sus citas previas pertenecían a torneos diferentes.
Aplicado ese filtro, 29 de los 40 Clásicos son comparables: 15 ventajas de descanso para el Barcelona, ocho para el Real Madrid y seis igualdades. Los otros diez se excluyen.
El reparto significa que, cuando hubo una diferencia homologable, el equipo blanco quedó en desventaja dos veces por cada una del conjunto azulgrana.
2017 - 2026
Fecha
Clásico
Partido previo del Barça
Partido previo del Madrid
Más descanso
23/04/2017
Real Madrid 2-3 Barcelona
19/04, Juventus (Champions)
18/04, Bayern (Champions)
Madrid, 1 día
28/10/2018
Barcelona 5-1 Real Madrid
24/10, Inter (Champions)
23/10, Viktoria Plzen (Champions)
Madrid, 1 día
02/03/2019
Real Madrid 0-1 Barcelona
27/02, Real Madrid (Copa)
27/02, Barcelona (Copa)
Igualdad
18/12/2019
Barcelona 0-0 Real Madrid
14/12, Real Sociedad (Liga)
15/12, Valencia (Liga)
Barça, 1 día
01/03/2020
Real Madrid 2-0 Barcelona
25/02, Nápoles (Champions)
26/02, Manchester City (Champions)
Barça, 1 día
24/10/2020
Barcelona 1-3 Real Madrid
20/10, Ferencváros (Champions)
21/10, Shakhtar (Champions)
Barça, 1 día
24/10/2021
Barcelona 1-2 Real Madrid
20/10, Dynamo de Kiev (Champions)
19/10, Shakhtar (Champions)
Madrid, 1 día
16/10/2022
Real Madrid 3-1 Barcelona
12/10, Inter (Champions)
11/10, Shakhtar (Champions)
Madrid, 1 día
28/10/2023
Barcelona 1-2 Real Madrid
25/10, Shakhtar (Champions)
24/10, Braga (Champions)
Madrid, 1 día
21/04/2024
Real Madrid 3-2 Barcelona
16/04, PSG (Champions)
17/04, Manchester City (Champions)
Barça, 1 día
26/10/2024
Real Madrid 0-4 Barcelona
23/10, Bayern (Champions)
22/10, Dortmund (Champions)
Madrid, 1 día
26/10/2025
Real Madrid 2-1 Barcelona
21/10, Olympiacos (Champions)
22/10, Juventus (Champions)
Barça, 1 día
10/05/2026
Barcelona 2-0 Real Madrid
02/05, Osasuna (Liga)
03/05, Espanyol (Liga)
Barça, 1 día
25/10/2026
Barcelona-Real Madrid, por jugar
20/10, PSG (Champions)
21/10, Leipzig (Champions)
Barça, 1 día
El desequilibrio se ha concentrado, además, en la era reciente. El calendario europeo ha convertido octubre en el escenario habitual de la controversia: el Barça disfrutó de un día más en 2019, 2020, 2024, 2025 y ahora en 2026; el Madrid tuvo la misma ventaja en 2021, 2022 y 2023.
La sucesión muestra que el signo puede cambiar, aunque el balance total favorezca claramente al club azulgrana.
El contexto deportivo añade presión al debate sobre el descanso. El Barcelona recibirá al Madrid como líder, con nueve victorias en nueve jornadas y seis puntos de ventaja sobre los blancos, terceros por detrás del Atlético.
El Madrid llega con confianza
El enfrentamiento ofrece así dos escenarios muy distintos: una victoria local ampliaría la distancia hasta los nueve puntos; un triunfo visitante la reduciría a tres y frenaría el arranque perfecto de los de Flick en Liga.
La semana europea, sin embargo, ha dejado mejores sensaciones en el Madrid. El Barça sufrió en París su primera derrota del curso, un 4-2 que interrumpió una secuencia de once victorias entre todas las competiciones.
Los blancos, en cambio, encadenan cuatro triunfos y han resuelto sus dos últimos compromisos, ante Sevilla y Leipzig, con sendos 4-1. Mbappé marcó también contra los alemanes y llegará al Camp Nou con doce goles en doce encuentros esta temporada.
Mourinho, por tanto, denuncia una desventaja objetiva: 24 horas menos entre dos partidos fijados a la misma hora. El historial respalda que el Madrid la ha padecido con mayor frecuencia bajo un criterio homogéneo.
No permite afirmar que haya una relación directa con ganar o perder, pero sí poner dimensión al agravio: no es solo el domingo que viene. Desde aquel 3-3 de 2007, la balanza de los Clásicos ligueros comparables se ha inclinado 16 veces hacia el descanso del Barça y ocho hacia el del Madrid.