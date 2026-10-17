Koke, 34 años, sobre sus viviendas: "Con 19 años me fui a vivir en La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas"

Dar el salto al fútbol profesional transforma la vida de cualquier jugador, también en el terreno económico. En el caso de Koke, sus primeros ingresos importantes no sirvieron únicamente para disfrutar de los privilegios asociados a su profesión, sino también para asegurar su futuro y mejorar el bienestar de su familia.

En una entrevista concedida a la revista ICON en 2018, el centrocampista del Atlético de Madrid desveló cuál fue una de las primeras grandes decisiones que tomó cuando empezó a ganar dinero como futbolista.

Con apenas 19 años, Koke Resurrección decidió dar el paso hacia la independencia y compró una vivienda en La Finca, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Comunidad de Madrid, elegida por numerosos deportistas y rostros conocidos.

Allí comenzó una nueva etapa junto a su pareja, Beatriz Espejel, con quien mantenía una relación desde 2011.

Pero sus primeras inversiones no se limitaron a su propia vivienda. Koke también quiso que sus padres se beneficiaran de la nueva situación económica que atravesaba.

Por eso, destinó parte de sus ingresos a comprarles una casa en la que pudieran disfrutar de unas condiciones de vida mejores.

Cuando le preguntaron por el primer lujo que se había permitido con su primera paga como futbolista de élite, el rojiblanco fue directo en su respuesta: "Mi casa y la de mis padres".

Una contestación que reflejaba sus prioridades y dejaba claro que el éxito profesional también tenía para él una dimensión familiar.

De Vallecas a Rivas

Los orígenes de Koke están en Vallecas, el barrio madrileño donde creció y pasó buena parte de su infancia. A medida que su carrera avanzaba y su situación económica mejoraba, el centrocampista no se olvidó de quienes le habían acompañado durante sus primeros años. Una de sus prioridades fue ofrecer a sus padres un hogar más confortable.

El propio futbolista explicó cómo tomó aquella decisión durante la entrevista con ICON: "Me independicé con 19 años y me fui a vivir a una casa en La Finca, y a mis padres les compré una casa mejor en Rivas para que tuvieran mayor calidad de vida que en Vallecas".

Koke, durante el partido ante el Alavés. Europa Press

La operación marcó un antes y un después para la familia. Mientras Koke comenzaba a construir su propia vida en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, sus padres podían mudarse a una vivienda que se adaptaba mejor a sus necesidades.

Más allá del valor económico de ambas propiedades, el gesto representaba una forma de compartir con su familia los frutos de su esfuerzo.

El centrocampista no puso el acento en el lujo ni en la ostentación al recordar sus primeras adquisiciones importantes. Su relato se centró en la oportunidad de mejorar la vida de sus padres gracias a los ingresos que empezaba a obtener con el fútbol.

Una decisión que permite entender qué lugar ocupaba su familia en una etapa clave de su trayectoria.

Nacido en Madrid en 1992, Koke recorrió las categorías inferiores del Atlético de Madrid antes de hacerse un hueco en el primer equipo.

Su crecimiento deportivo le llevó a convertirse en uno de los referentes del conjunto rojiblanco, al mismo tiempo que su progresión profesional le proporcionaba una estabilidad económica poco habitual para alguien de su edad.

Cuando concedió aquella entrevista a ICON en 2018, el centrocampista ya se había consolidado como una de las figuras más reconocibles del Atlético.

Ese año también quedó marcado por un nuevo éxito colectivo: el equipo madrileño conquistó la Europa League después de derrotar por 3-0 al Olympique de Marsella en la final disputada en Lyon.

Pese a los logros deportivos y a las posibilidades económicas que le ofrecía su profesión, Koke no eligió hablar de coches exclusivos, relojes caros ni otros artículos asociados al lujo. Al recordar sus primeras grandes compras, señaló dos viviendas: una para iniciar su independencia y otra para mejorar la vida de sus padres.

Una elección que reflejaba una faceta más personal del futbolista y mostraba que, desde sus primeros años en la élite, una parte importante de sus prioridades estaba vinculada a su familia y a la posibilidad de devolverle el apoyo recibido durante su infancia.